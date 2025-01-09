Вчені назвали неочікуваний продукт, який рятує серце практично від усіх захворювань

Це чорний шоколад, який містить флавоноїди – сполуки, що мають антиоксидантні властивості. Саме вони допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину, поліпшують кровоток і підвищують еластичність судин. Якщо регулярно, але помірно вживати смаколик, можна стабілізувати високий артеріальний тиск і налагодити роботу серця й судин.

Рекомендовано вживати шоколад із умістом какао не менше 70%, від цього продукту можна отримати максимальну користь для здоров’я. Слід зауважити, що шоколад – висококалорійний продукт, тому його треба вживати в помірній кількості, не більше 37 грамів на день.

Яка ще користь чорного шоколаду для здоров’я

Допомагає схуднути. Американські вчені вважають, що трохи чорного шоколаду за 15 хвилин до їди допомагає знизити відчуття голоду аж на 50 відсотків. Це відбувається тому, що чорний шоколад сприяє виробітку гормонів, які відповідають за ситість організму.

Американські вчені вважають, що трохи чорного шоколаду за 15 хвилин до їди допомагає знизити відчуття голоду аж на 50 відсотків. Це відбувається тому, що чорний шоколад сприяє виробітку гормонів, які відповідають за ситість організму. Покращує роботу мозку. Ті ж самі флавоноїди, які містяться в чорному шоколаді, активують роботу мозку, що покращує когнітивні функції та зміцнює пам’ять. За даними досліджень, однією з причин цього може бути те, що флавоноїди збільшують приплив крові до мозку.

Ті ж самі флавоноїди, які містяться в чорному шоколаді, активують роботу мозку, що покращує когнітивні функції та зміцнює пам’ять. За даними досліджень, однією з причин цього може бути те, що флавоноїди збільшують приплив крові до мозку. Дає заряд енергії. Чорний шоколад цілком може замінити ранкову каву, якщо вам, наприклад, не можна її вживати. У ста грамах продукту міститься 43 мг кофеїну.

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