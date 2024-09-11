Вчені назвали оптимальну кількість часу для якісного сну: і це не 8 годин

Медики попереджають, що недосипання може призвести до проблем із серцем, зайвою вагою і психічних розладів.

Якісний сон потрібен нашому тілу для відпочинку та відновлення. Вчені також встановили, що більша кількість годин сну на вихідних може компенсувати недосипання упродовж тижня, тим самим попередити ризики виникнення хвороб серця й судин. Розповідаємо, посилаючись на матеріал "РБК-Україна", скільки потрібно спати, щоб бути здоровими, і до чого призводить недосипання.

Скільки насправді треба спати: дослідження вчених

Науковці визначили кількість годин для сну, яка потрібна, щоб відновити сили організму. І заодно розвінчали найпопулярніший міф щодо цієї теми.

Національний центр серцево-судинних захворювань Китаю представив свої дослідження на засіданні Європейського товариства кардіологів. Експериментом було доведено, що людям в середньому потрібно близько семи-дев’яти годин сну на добу, щоб відновитися та набратися сил.

Тим самим науковці спростували твердження про те, що людям необхідно спати по вісім годин. Науковець Кевін Морган також зазначив, що ті люди, які досипають на вихідних, мають кращий стан здоров’я серцево-судинної системи.

Дослідження показало, що деяким людям достатньо спати 7 годин на добу, а деяким треба дев’ять і більше, щоб повністю відновити сили. Також науковці надали підтвердження факту користі компенсаційного сну у вихідні дні. У людей, які досипають на вихідні, практично не виявлено хвороб серця та судин. Тому вчені рекомендують усім, хто не висипається упродовж робочого тижня, надолужити кількість годин сну у вихідні.

Чому треба спати більше семи годин на добу

Якщо спати менше семи годин на добу, в рази підвищується ризик розвитку ряду небезпечних захворювань. Зокрема:

діабету ІІ типу;

підвищення тиску;

ризик інсульту;

збільшення ваги та ожиріння;

зниження імунітету;

уповільнення обміну речовин;

погіршення психічного здоров’я, ризик депресії;

порушення когнітивних функцій.

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