Вчені назвали п’ять особливо важливих продуктів для людей за 50, які треба їсти щодня

Для того, аби добре почуватися, бути активними і не хворіти, людям після 50 років треба обов’язково їсти ці продукти.

Після п’ятдесяти років всі процеси в організмі починають сповільнюватися, що впливає на самопочуття та здоров’я людини. Тому лікарі рекомендують стежити за своїм раціоном, щоб нівелювати старечі захворювання. Оскільки в такому віці уповільнюється метаболізм, кісткова тканина стає крихкою, погіршуються процеси травлення і зменшується м’язова маса тіла. Щоб зменшити навантаження на організм, варто обмежити вживання трансжирів, солі та цукру, а їсти більше овочів, фруктів та злаків. Розповідаємо, які продукти треба обов’язково включити у своє меню людям за 50, щоб залишатися здоровими якомога довше.

Ягоди

Ягоди містять багато вітамінів, антиоксидантів та рослинної клітковини, що дозволяє налагодити процеси травлення, контролювати вагу і захищати від багатьох захворювань. Зокрема, ягоди зміцнюють серцево-судинну систему, підвищують імунітет, нівелюють ризики появи раку. Щоб отримати максимальну користь від такого суперфуду, треба з’їдати на день не менше 30 грамів ягід.

Завдяки вмісту антиоксидантних сполук, ягоди здатні активувати роботу мозку, покращити пам’ять та захистити від хвороби Альцгеймера. А флавоноїди, які містяться у суперфуді, захищають від розвитку деменції і втрати пам’яті. Для покращення зору та загального омолодження лікарі рекомендують обов’язково вживати чорницю.

Темно-зелені листові овочі

Броколі, рукола, капуста і шпинат містять велику кількість кальцію, який захищає кістки від крихкості та ламкості. Тому людям за 50 обов’язково треба їсти ці овочі, щоб зміцнити кісткову тканину. До того ж, вони містять клітковину, яка сприяє зміцненню серця, судин та м’язів.

Риба та інші морепродукти

Лососева риба, тріска, тунець та форель містять поліненасичені жирні кислоти та білок, який є будівельним матеріалом для всіх клітин організму. Незамінна жирна кислота омега-3, яка міститься в рибі, зміцнює здоров’я серця й судин, мозку та нервової системи. Також морська риба й морепродукти містять вітамін D, В12 та йод, які вкрай необхідні для людей зрілого віку. Вчені говорять, що рибу треба їсти двічі на тиждень, щоб мати міцне здоров’я до глибокої старості.

Горіхи й насіння

Ці продукти містять рослинні білки, клітковину, жири, мінерали та антиоксидантні сполуки, які вкрай важливі для належного функціонування всіх систем організму. Також вони є джерелом поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6, які здатні уповільнювати процеси старіння й активувати роботу мозку. А вітаміни А, К, В та Е знижують ризики серцево-судинних захворювань і нівелюють розвиток деменції.

Лікарі рекомендують щодня обов’язково з’їдати жменю горіхів чи насіння, щоб наситити свій організм усіма необхідними мікроелементами.

Кисломолочний сир

Домашній сир вкрай важливий для людей похилого віку, лікарі рекомендують їсти його якомога частіше. Кисломолочний сир – це безцінне джерело сироваткового протеїну, який стимулює синтез білка в організмі. А білок особливо корисний для зміцнення м’язової тканини, яка з віком починає втрачатися. Окрім того, продукт містить кальцій та вітамін D, які є визначальними для щільності кісток. Адже з віком кісткова тканина стає крихкою, що призводить до розвитку різноманітних хвороб та ламкості.

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