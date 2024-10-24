Вчені назвали приємну звичку, яка допомагає захиститися від деменції: про це має знати кожен

Деменція — це група захворювань, найпоширенішою з яких є хвороба Альцгеймера, яка позбавляє людей пам'яті, погіршує координацію у просторі та негативно впливає на соціалізацію.

Це звичка – добре висипатися. Науковці визначили, що якісний сон позитивно впливає на роботу мозку, пам’ять та розумові здібності людини. Але не всім вдається добре виспатися, особливо в робочі дні, тому науковці пропонують компенсувати недосипання відпочинком у вихідні.

Як додатковий сон може захистити від розвитку деменції: дослідження вчених

Вчені провели експеримент, у якому взяли участь понад двісті піддослідних віком від 64 років. Експерти упродовж двох років фіксували тривалість сну в учасників дослідження, половина з яких спала довше у вихідні дні. Це дозволяло компенсувати нестачу сну в будні дні.

Науковці встановили, що у тієї групи, яка додатково спала у вихідні дні, ризик погіршення когнітивних функцій виявився на 74 відсотки нижчим, ніж у тих, хто не мав додаткового відпочинку. Вчені припускають, що додатковий сон знижує рівень запалення в організмі та зміцнює зв’язки між нейронами мозку, тому допомагає захиститися від небезпечної старечої недуги.

Читайте також:

Як часто можна їсти квашену капусту: кому категорично заборонено вживати "народний делікатес"

Зверніть увагу на ноги: 8 незвичайних ознак, що в крові зашкалює холестерин

Названо 3 продукти, які треба обов’язково їсти жінкам за 40, і ось чому