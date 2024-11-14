Вчені назвали продукт, який може стати причиною інфаркту, особливо у жінок

Для чоловіків продукт вважається більш безпечнішим, бо добре засвоюється організмом.

Розповідаємо, чому не можна зловживати молоком, особливо жінкам.

Як молоко впливає на здорров'я серця: дослідження вчених

Науковці зі Швеції провели дослідження й довели, що коров’яче молоко підвищує ризик ішемічної хвороби серця в рази.

Вся справа в тому, що продукт містить лактозу, яка може стати причиною запалення, що руйнує клітини організму. Експерти пояснюють, що ризик стосується у більшості випадків жінок, тому їм не рекомендовано вживати молоко у великих кількостях. Для чоловіків продукт має мінімальні ризики, так як лактоза у їхньому організмі засвоюється значно краще.

Вчені попереджають, що навіть 250-300 грамів молока на день можуть стати причиною інфаркту міокарда й ішемічної хвороби серця. Учасниці експерименту вживали від 200 до 800 грамів молока щодня упродовж місяця. Науковці зробили аналізи піддослідним і визначили, що ризик захворювання серця у них підвищився на 25%.

Однак медики не рекомендують повністю відмовлятися від молока й молочних продуктів, адже воно вкрай корисне для здоров’я всіх систем організму.

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