Вчені назвали продукт, відмова від якого подовжить життя на 20 років

Вчені Каліфорнійського університету провели дослідження та виявили, що вживання газованих напоїв, які містять багато цукру, негативно впливає на теломери – кінцеві ділянки хромосом, які відіграють визначальну роль у процесах старіння всіх систем організму. Науковці довели, що зниження вживання продуктів з високим умістом цукру може подовжити життя до 20 років, результати свого дослідження вони опублікували у виданні Circulation. Лікарі також закликають не зловживати солодощами і називають цукор "солодкою смертю". Розповідаємо, до яких проблем зі здоров'ям призводить надмірне вживання цукру.

Яка шкода цукру для здоров’я людини

Провокує надмірне вироблення дофаміну. Вчені порівнюють цукор із наркотиком, оскільки різкий стрибок глюкози в мозку викликає потребу в додатковій дозі. Мозок перестає відрізняти реальну потребу в їжі, тому людям постійно хочеться чогось солодкого, щоб заглушити відчуття голоду та швидко підняти свій настрій. Якщо постійно зловживати солодощами, наш організм припиняє самостійно виробляти ендорфіни. Тоді з’являється дратівливість, перепади настрою, агресія і проблеми зі сном, оскільки організмові не вистачає цукру для вироблення "гормону щастя".

Вчені порівнюють цукор із наркотиком, оскільки різкий стрибок глюкози в мозку викликає потребу в додатковій дозі. Мозок перестає відрізняти реальну потребу в їжі, тому людям постійно хочеться чогось солодкого, щоб заглушити відчуття голоду та швидко підняти свій настрій. Якщо постійно зловживати солодощами, наш організм припиняє самостійно виробляти ендорфіни. Тоді з’являється дратівливість, перепади настрою, агресія і проблеми зі сном, оскільки організмові не вистачає цукру для вироблення "гормону щастя". Негативний вплив на всі системи організму. Цукор провокує вимивання з організму вітамінів групи В, через що порушується баланс фосфору та кальцію і виникають проблеми з серцево-судинною системою, печінкою, нирками та підшлунковою залозою. Також цукор здатен у рази знижувати опірність організму до вірусних захворювань, тому його називають "солодкою смертю".

Цукор провокує вимивання з організму вітамінів групи В, через що порушується баланс фосфору та кальцію і виникають проблеми з серцево-судинною системою, печінкою, нирками та підшлунковою залозою. Також цукор здатен у рази знижувати опірність організму до вірусних захворювань, тому його називають "солодкою смертю". Цукор провокує запалення. Надлишок цукру в організмі провокує запальні процеси, які викликають головний біль, проблем зі сном, висипання на шкірі та випадіння волосся. Щоб позбутися цих проблем, лікарі рекомендують зменшити його споживання.

Надлишок цукру в організмі провокує запальні процеси, які викликають головний біль, проблем зі сном, висипання на шкірі та випадіння волосся. Щоб позбутися цих проблем, лікарі рекомендують зменшити його споживання. Знижує рівень енергії. На перший погляд здається, що тістечко чи цукерка може зарядити енергією, але такий ефект короткочасний.

На перший погляд здається, що тістечко чи цукерка може зарядити енергією, але такий ефект короткочасний. Набір зайвих кілограмів. Надмірне споживання продуктів з високим умістом цукру призводить до швидкого набору ваги та накопичення жирової тканини в області живота. А ожиріння у свою чергу може стати причиною проблем із серцем, судинами, печінкою та появи онкології.

Надмірне споживання продуктів з високим умістом цукру призводить до швидкого набору ваги та накопичення жирової тканини в області живота. А ожиріння у свою чергу може стати причиною проблем із серцем, судинами, печінкою та появи онкології. Розвиток діабету ІІ типу. Надмірне вживання цукру призводить до хвороби на діабет ІІ типу. Це серйозне захворювання, яке вимагає постійного контролю рівня цукру в крові. Діабет може призвести до пошкодження нервової системи та проблем із нирками й зором.

Надмірне вживання цукру призводить до хвороби на діабет ІІ типу. Це серйозне захворювання, яке вимагає постійного контролю рівня цукру в крові. Діабет може призвести до пошкодження нервової системи та проблем із нирками й зором. Прискорює старіння шкіри. Надлишковий цукор може прикріплюватися до білків у кровотоку, через що утворюються шкідливі молекули "AGE". А ці молекули у свою чергу руйнують колаген та еластин, тому шкіра втрачає свою пружність і з’являються зморшки.

Надлишковий цукор може прикріплюватися до білків у кровотоку, через що утворюються шкідливі молекули "AGE". А ці молекули у свою чергу руйнують колаген та еластин, тому шкіра втрачає свою пружність і з’являються зморшки. Карієс. Цукор також є однією з найголовніших причин появи карієсу. Бактерії, які живуть у роті, харчуються цукром і виробляють кислоти, що руйнують зубну емаль.

Читайте також:

Як схуднути на 10 кг: десять лайфгаків від досвідченої дієтологині

Розкрито секрети довголіття: 7 ключових порад для здоров'я

Ризик небезпечної хвороби можна розпізнати за складками на руках — дослідження