Категорія
Здоров’я
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вчені назвали продукт, який може знизити ризик передчасної смерті

Вчені назвали продукт, який може знизити ризик передчасної смерті

Яйця можуть знизити ризик передчасної смерті / Фото: pixabay.com

Ргулярне споживання яєць може мати значний позитивний вплив на здоров’я серця.

Регулярне вживання яєць здатне зменшити ризик передчасної смерті, зокрема від серцево-судинних захворювань.

Про це повідомило видання Nutrients.

Яйця досі викликають суперечки серед науковців щодо їх впливу на здоров'я. З одного боку, вони є багатим джерелом білка та поживних речовин, але з іншого — їхній жовток містить холестерол, що може шкодити серцево-судинній системі. 

Вчені австралійського університету Монаша проаналізували дані понад 8 тисяч людей похилого віку з Австралії та США, які брали участь у дослідженні ASPREE. Учасники вказували, як часто вживають яйця: ніколи або рідко (0 або 1-2 рази на місяць), щотижня (1-6 разів на тиждень) або щодня (1 і більше яєць на день).

Дослідження показало, що регулярне споживання яєць може мати значний позитивний вплив на здоров’я серця. Виявлено, що у тих, хто їв яйця 1–6 разів на тиждень, ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань знижувалася на 29%, а загальна смертність — на 17%.

Аналіз також показав, що люди, які дотримувалися здорового способу життя і споживали яйця 1 – 6 рази на тиждень, мали на 44% менший ризик серцево-судинних захворювань.

Цікаво, що зв'язок між вживанням яєць і зниженням ризику серцевих захворювань зберігався незалежно від рівня холестеролу та жирів у крові. Втім, для того щоб ці висновки стали основою для дієтичних рекомендацій для літніх людей, потрібні додаткові клінічні дослідження.

Раніше ми писали, скільки яєць можна їсти на день і як їх корисніше готувати.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація