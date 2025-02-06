Вчені назвали продукт, який може знизити ризик передчасної смерті

Регулярне вживання яєць здатне зменшити ризик передчасної смерті, зокрема від серцево-судинних захворювань.

Про це повідомило видання Nutrients.

Яйця досі викликають суперечки серед науковців щодо їх впливу на здоров'я. З одного боку, вони є багатим джерелом білка та поживних речовин, але з іншого — їхній жовток містить холестерол, що може шкодити серцево-судинній системі.

Вчені австралійського університету Монаша проаналізували дані понад 8 тисяч людей похилого віку з Австралії та США, які брали участь у дослідженні ASPREE. Учасники вказували, як часто вживають яйця: ніколи або рідко (0 або 1-2 рази на місяць), щотижня (1-6 разів на тиждень) або щодня (1 і більше яєць на день).

Дослідження показало, що регулярне споживання яєць може мати значний позитивний вплив на здоров’я серця. Виявлено, що у тих, хто їв яйця 1–6 разів на тиждень, ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань знижувалася на 29%, а загальна смертність — на 17%.

Аналіз також показав, що люди, які дотримувалися здорового способу життя і споживали яйця 1 – 6 рази на тиждень, мали на 44% менший ризик серцево-судинних захворювань.

Цікаво, що зв'язок між вживанням яєць і зниженням ризику серцевих захворювань зберігався незалежно від рівня холестеролу та жирів у крові. Втім, для того щоб ці висновки стали основою для дієтичних рекомендацій для літніх людей, потрібні додаткові клінічні дослідження.

Раніше ми писали, скільки яєць можна їсти на день і як їх корисніше готувати.

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