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Вчені назвали продукт, який рятує літніх людей від деменції та передчасної смерті

Вчені назвали продукт, який рятує літніх людей від деменції та передчасної смерті

Що треба їсти, щоб захиститися від деменції / Фото: Freepik

Цей продукт містить амінокислотні сполуки, поліненасичені корисні жири і магній, тому здатен захистити організм від старечих захворювань.

Якщо людина літнього віку вживатиме 30 грамів горіхів щодня, вона зможе позбутися ризиків появи деменції, хвороб серця й судин, захиститися від передчасної смерті.

Як горіхи допомагають від деменції, хвороб серця й судин: дослідження вчених

Австралійські вчені довели, що щоденне вживання горіхів рятує людей літнього віку від передчасної смерті, захворювань серця й мозку.

Науковці провели експеримент, у якому взяли участь сто тисяч австралійців, яким було 70 років і більше. У ході дослідження було виявлено, що ті учасники, які їли хоча б жменю горіхів щодня, на 25% рідше страждали від ризику появи деменції, розвитку серцевих захворювань чи передчасної смерті з будь-яких причин.  

Дослідження підкреслює користь введення горіхів до щоденного раціону. Зазначається, що це може бути будь-який вид продукту – арахіс, волоські горіхи, мигдаль тощо. Головне, що вони містять поліненасичені жирні кислоти омега-3 й омега-6, магній і білки. Ці корисні мікроелементи сприяють поліпшенню здоров’я серця й судин, зниженню ризику появи раку і покращенню когнітивних функцій.

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