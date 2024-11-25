Вчені назвали продукт, який рятує літніх людей від деменції та передчасної смерті

Цей продукт містить амінокислотні сполуки, поліненасичені корисні жири і магній, тому здатен захистити організм від старечих захворювань.

Якщо людина літнього віку вживатиме 30 грамів горіхів щодня, вона зможе позбутися ризиків появи деменції, хвороб серця й судин, захиститися від передчасної смерті.

Як горіхи допомагають від деменції, хвороб серця й судин: дослідження вчених

Австралійські вчені довели, що щоденне вживання горіхів рятує людей літнього віку від передчасної смерті, захворювань серця й мозку.

Науковці провели експеримент, у якому взяли участь сто тисяч австралійців, яким було 70 років і більше. У ході дослідження було виявлено, що ті учасники, які їли хоча б жменю горіхів щодня, на 25% рідше страждали від ризику появи деменції, розвитку серцевих захворювань чи передчасної смерті з будь-яких причин.

Дослідження підкреслює користь введення горіхів до щоденного раціону. Зазначається, що це може бути будь-який вид продукту – арахіс, волоські горіхи, мигдаль тощо. Головне, що вони містять поліненасичені жирні кислоти омега-3 й омега-6, магній і білки. Ці корисні мікроелементи сприяють поліпшенню здоров’я серця й судин, зниженню ризику появи раку і покращенню когнітивних функцій.

Читайте також:

Названо зелень, яка може спричинити тромбоз, хоча вона вважається дуже корисною

Який має бути тиск у людей літнього віку: про це варто знати