Вчені назвали продукти, які провокують розвиток діабету й ожиріння

На сьогодні вчені ще не винайшли ліків від діабету, які б регулювали рівень цукру в крові. Діабет ІІ типу – це одна з найпоширеніших форм захворювання, що вражає понад пів мільйона людей на планеті. Наукові дослідження показали, що до 2050 року кількість хворих на діабет та ожиріння може подвоїтися. Тому вчені рекомендують переглянути своє харчування, щоб не потрапити до зони ризику. Розповідаємо, які продукти провокують підвищення цукру в крові, ожиріння та руйнування судин.

Які продукти треба виключити зі свого раціону, щоб запобігти розвитку діабету та ожиріння

Солодкі газовані напої. Літр такого напою в середньому містить 12 чайних ложок цукру. За регулярного вживання солодкої газованої води виникає інсулінова резистентність – стан, коли клітини не реагують на інсулін. Це у свою чергу стає причиною розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Літр такого напою в середньому містить 12 чайних ложок цукру. За регулярного вживання солодкої газованої води виникає інсулінова резистентність – стан, коли клітини не реагують на інсулін. Це у свою чергу стає причиною розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Випічка з білого борошна. Хліб, тістечка, різноманітні булочки мають високий глікемічний індекс, тому підвищують цукор у крові в декілька разів. Така їжа за регулярного вживання може стати причиною розвитку діабету, ожиріння, тромбозу та проблем із серцем.

Хліб, тістечка, різноманітні булочки мають високий глікемічний індекс, тому підвищують цукор у крові в декілька разів. Така їжа за регулярного вживання може стати причиною розвитку діабету, ожиріння, тромбозу та проблем із серцем. Консервовані фрукти та соки. Ці виді продуктів також мають високий уміст цукру, тому від них краще відмовитися.

Ці виді продуктів також мають високий уміст цукру, тому від них краще відмовитися. Картопля та кукурудза містять забагато крохмалю, після вживання цих овочів відбувається стрімке підвищення глюкози в крові. Тому їх варто комбінувати з білковими продуктами – нежирним м’ясом, рибою та морепродуктами.

містять забагато крохмалю, після вживання цих овочів відбувається стрімке підвищення глюкози в крові. Тому їх варто комбінувати з білковими продуктами – нежирним м’ясом, рибою та морепродуктами. Червоне необроблене м'ясо, сосиски, ковбаси. Баранина, свинина, ковбасні вироби багаті на тваринні жири, які підвищують рівень інсуліну в крові. Такі продукти можна замінити на м’ясо птиці та кролятину.

Баранина, свинина, ковбасні вироби багаті на тваринні жири, які підвищують рівень інсуліну в крові. Такі продукти можна замінити на м’ясо птиці та кролятину. Готові соуси. Усі продукти, які мають багато консервантів та доданих цукрів, вважаються небезпечними для здоров’я. Тому не варто зловживати кетчупом, соєвим соусом та майонезом, краще готувати такі продукти самостійно з натуральних інгредієнтів.

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