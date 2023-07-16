Вчені назвали неочевидні симптоми раку, який проявляються вночі

Які нічні симптоми можуть вказувати на рак

Розповідаємо, які неочевидні симптоми можуть вказувати на появу онкології

Нічне потовиділення

За підсумками дослідження вчені зі США з'ясували, який неочевидний симптом може сигналізувати про розвиток онкології.

Ознакою онкології може бути надмірна пітливість або по-науковому гіпергідроз, яка посилюється вночі.

Згідно з думкою вчених посилена пітливість вночі може свідчити про низку ракових захворювань, зокрема, про лімфому, лейкемію, рак кісток і печінки, а також про мезотеліому.

Чому внаслідок раку посилюється нічна пітливість. Рак починає змінювати гормональний фон, в організмі відбуваються припливи, як у жінок під час менопаузи., як наслідок, відбувається процес потовиділення.

Як нагадали дослідники, нормально, коли людина пітніє під час занять спортом, коли спекотно чи коли відчуває стрес. Гіпергідроз може з'являтися внаслідок інфекційних хвороб, після прийому лікарських препаратів. Потовиділення може супроводжувати такі природні гормональні зміни в організмі як вагітність, менопауза або період статевого дозрівання.

Нічний кашель

Колоректальний рак вважається один із найпоширеніших на землі. Медики визнають, що цей вид раку не так просто визначити навіть на пізній стадії. Досить тривалий час симптомів може бути взагалі, і рак стане випадковою знахідкою на обстеженні.

Крім поширених ознак колоректального раку: втрати апетиту, хронічної втоми, болю в правій частині живота, запорів, крові у стільці, втрати ваги є ще один симптом, який говорить про те, що захворювання зайшло занадто далеко.

До поширених симптомів може додатись нічний кашель. Кашель пов'язаний з тим, що рак кишківник часто дає метастази у легені. "Одним із симптомів того, що рак досяг легень, може бути постійний кашель, який часто посилюється вночі", стверджують вчені. Хворого також може турбувати задишка, затяжні інфекції дихальних шляхів, кашель із кров'ю.

Порушення, затримка дихання під час сну

Порушення дихання уві сні може говорити про розвиток раку. Мова йде про OSA - це несподівана зупинка дихання під час сну, коли людина, що хропе, перестає дихати, а потім знову починає хропіти. Дихання може перериватись у середньому на 40 секунд.

Як показали дослідження наявність апное може говорити про розвиток в організмі ракової пухлини, у людей з обструктивним апноем (OSA) часто виявляють онкологічні захворювання. При цьому до групи ризику більше належать жінки, аніж чоловіки,.



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