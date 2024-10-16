Вчені назвали вітамін, який знижує ризик смерті майже на 60%: де його міститься найбільше

Щоб прожити довге життя, варто дбати про своє харчування, бо саме їжа забезпечує наш організм необхідними корисними речовинами та вітамінами.

Це вітамін D, який вкрай необхідний для нашого організму з декількох причин. Він допомагає засвоюватися кальцію, сприяючи зміцненню кісткової тканини, покращує роботу імунної системи, знімає запалення, запобігає захворюванням дихальних шляхів. А ще науковці довели, що рівень вітаміну D в організмі людини прямо впливає на ризик смертності. Отримувати цей цілющий вітамін можна декількома шляхами – під сонячними променями, з їжі чи у вигляді добавок. Розповідаємо, як вітамін D впливає на довголіття і в яких продуктах його міститься найбільше.

Як вітамін D знижує ризик смертності: дослідження вчених

Американські та європейські науковці провели дослідження впливу вітаміну D на загальне здоров’я та тривалість життя. Під час досліджень було враховано кілька показників: вік, стать, індекс маси тіла, група крові, наявність шкідливих звичок, рівень фізичної активності та наявність хронічних захворювань.

За висновками одного з експериментів було встановлено, що у людей з нормальним рівнем вітаміну D в організмі ризик смерті був на 57% нижчим, ніж у тих, хто мав дефіцит цього вітаміну. Слід зазначити, що піддослідними були люди віком від 50 років і старше, які вже мали хронічні вікові хвороби.

У яких продуктах міститься найбільше вітаміну D

Науковці представили список продуктів, у яких міститься найбільше вітаміну D.

Червоне м’ясо та печінка є відмінними джерелами вітаміну D.

є відмінними джерелами вітаміну D. Жирна риба — тунець, лосось, сардина.

— тунець, лосось, сардина. Морепродукти — устриці, креветки, мідії.

— устриці, креветки, мідії. Жовток яйця — також гарне джерело вітаміну D.

— також гарне джерело вітаміну D. Гриби — переважно лісові та печериці.

— переважно лісові та печериці. Молочні продукти — кисломолочний і твердий сир, молоко, вершки.

— кисломолочний і твердий сир, молоко, вершки. Соєве молоко та соєві продукти. Деякі вегетаріанські продукти, такі як соєве молоко, тофу та соєві продукти, можуть бути збагачені вітаміном D.

Якщо вітамін D засвоюється погано, наприклад, через стан здоров’я, його можна отримати з різноманітних біодобавок. У такому випадку краще звернутися за консультацією до лікарів.

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