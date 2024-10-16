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Вчені назвали вітамін, який знижує ризик смерті майже на 60%: де його міститься найбільше

Вчені назвали вітамін, який знижує ризик смерті майже на 60%: де його міститься найбільше

Який вітамін подовжує життя / Фото: Freepik

Щоб прожити довге життя, варто дбати про своє харчування, бо саме їжа забезпечує наш організм необхідними корисними речовинами та вітамінами.

Це вітамін D, який вкрай необхідний для нашого організму з декількох причин. Він допомагає засвоюватися кальцію, сприяючи зміцненню кісткової тканини, покращує роботу імунної системи, знімає запалення, запобігає захворюванням дихальних шляхів. А ще науковці довели, що рівень вітаміну D в організмі людини прямо впливає на ризик смертності. Отримувати цей цілющий вітамін можна декількома шляхами – під сонячними променями, з їжі чи у вигляді добавок. Розповідаємо, як вітамін D впливає на довголіття і в яких продуктах його міститься найбільше.

Як вітамін D знижує ризик смертності: дослідження вчених

Американські та європейські науковці провели дослідження впливу вітаміну D на загальне здоров’я та тривалість життя. Під час досліджень було враховано кілька показників: вік, стать, індекс маси тіла, група крові, наявність шкідливих звичок, рівень фізичної активності та наявність хронічних захворювань.

За висновками одного з експериментів було встановлено, що у людей з нормальним рівнем вітаміну D в організмі ризик смерті був на 57% нижчим, ніж у тих, хто мав дефіцит цього вітаміну. Слід зазначити, що піддослідними були люди віком від 50 років і старше, які вже мали хронічні вікові хвороби.   

У яких продуктах міститься найбільше вітаміну D

Науковці представили список продуктів, у яких міститься найбільше вітаміну D.

  • Червоне м’ясо та печінка є відмінними джерелами вітаміну D.
  • Жирна риба — тунець, лосось, сардина.
  • Морепродукти — устриці, креветки, мідії.
  • Жовток яйця — також гарне джерело вітаміну D.
  • Гриби — переважно лісові та печериці.
  • Молочні продукти — кисломолочний і твердий сир, молоко, вершки.
  • Соєве молоко та соєві продукти. Деякі вегетаріанські продукти, такі як соєве молоко, тофу та соєві продукти, можуть бути збагачені вітаміном D.

Якщо вітамін D засвоюється погано, наприклад, через стан здоров’я, його можна отримати з різноманітних біодобавок. У такому випадку краще звернутися за консультацією до лікарів.

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