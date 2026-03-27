Вчені назвали дієту, яка «гальмує» старіння мозку більш ніж на 2 роки

Мозок / © Pexels

Реклама

Міжнародна група вчених виявила, що дотримання дієти MIND пов’язане зі зменшенням темпів старіння мозку. Зокрема, у людей, чий раціон найбільше відповідав цій моделі харчування, зміни в мозку відповідали уповільненню старіння приблизно на 2,5 року.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідження охопило 1647 дорослих середнього та старшого віку. За ними спостерігали в середньому близько 12 років, аналізуючи харчові звички за самозвітами та дані МРТ мозку.

Реклама

Результати показали: чим ближче раціон учасників був до принципів дієти MIND, тим меншою була втрата мозкової тканини з часом. Найбільш помітний ефект стосувався сірої речовини — саме вона відповідає за мислення, пам’ять і ухвалення рішень. Також у таких людей фіксували менше збільшення шлуночків мозку, що вважається маркером його атрофії.

Автори дослідження пояснюють, що продукти, рекомендовані дієтою MIND, — зокрема ягоди та джерела якісного білка, як-от птиця — можуть зменшувати оксидативний стрес і захищати нейрони. Натомість смажена їжа з високим вмістом трансжирів може сприяти запаленню та пошкодженню судин.

Дієта MIND поєднує елементи середземноморського харчування та підходів DASH, які спрямовані на зниження артеріального тиску. Основу раціону становлять овочі, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи, риба та обмежена кількість червоного м’яса.

Водночас дослідники наголошують: отримані дані не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку. Хоча під час аналізу враховували вік і рівень освіти учасників, інші чинники — зокрема сон чи генетика — не були включені.

Реклама

Також у результатах виявили неочікувані деталі: споживання цільнозернових продуктів пов’язали зі швидшим зменшенням сірої речовини, тоді як більша кількість сиру, навпаки, асоціювалася з повільнішим погіршенням стану мозку, попри те, що дієта MIND рекомендує обмежувати цей продукт.

Науковці зазначають, що результати підтверджують тісний зв’язок між харчуванням і здоров’ям мозку. Вони закликають до подальших довготривалих досліджень, які допоможуть краще зрозуміти вплив різних дієтичних моделей на ризики нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

