Вчені назвали два прості способи зниження ваги без дієт і тренувань

Сніданок / © Unsplash

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Дотримання певного режиму харчування може сприяти зниженню ваги навіть без суворих дієт.

Про це повідомило видання earth.com.

Протягом п’яти років команда з Барселонського інституту глобального здоров’я (ISGlobal) під керівництвом Лусіани Понс-Муццо спостерігала за понад 7000 учасниками середнього віку. У дослідженні враховували час приймання їжі, рівень фізичної активності, звички сну та загальний стан здоров’я.

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Науковці встановили, що люди, які снідали до 8:30 ранку і утримувались від їжі не менше ніж 12 годин після вечері, мали найнижчий довгостроковий індекс маси тіла (ІМТ). Кожна година затримки сніданку — підвищувала ІМТ приблизно на 0,3 кг/м². Такий самий вплив мав і триваліший нічний піст.

Це дослідження належить до напряму хрононутриціології — науки, що вивчає, як час приймання їжі впливає на метаболізм. Результати підтверджують: важливий не лише склад їжі, а й те, коли саме вона вживається. Зокрема, раннє харчування узгоджується з біологічними циркадними ритмами: зранку тіло краще засвоює глюкозу і активніше спалює енергію.

Попередні дослідження також свідчать про ефективність раннього прийому їжі. Огляд 54 наукових робіт 2024 року показав, що обмеження у часі, особливо у першій половині дня, призводить до помірного, але стабільного зниження ваги.

Дослідження іспанських вчених виявило, що жінки мали нижчий ІМТ, ніж чоловіки, але загальна закономірність зберігалася в обох групах. Найвищий ІМТ був у чоловіків, які відкладали сніданок до 14:00, мали менш здоровий спосіб життя — курили, вживали алкоголь і мало рухались.

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У середньому цей метод сприяв зниженню ваги на 3–4% від початкової маси за 2–3 місяці.

Учасники, які вечеряли рано (близько 18:00) і снідали близько 7:00, природно витримували 13-годинне нічне голодування. Такий розпорядок виявився достатньо гнучким, щоб вписуватись у звичний графік, і водночас сприяв метаболічному здоров’ю.

Науковці застерігають, що повна відмова від сніданку не є корисною. Натомість короткотривалий нічний піст (12–13 годин) може бути ефективним і безпечним для більшості людей. Але для осіб із діабетом, змінним робочим графіком або хронічними хворобами варто спочатку проконсультуватися з лікарем.

Дослідження не є остаточним доказом, і вчені закликають чекати на подальші клінічні підтвердження. Але вже зараз дотримання двох простих звичок — ранній сніданок і достатньо тривалий нічний піст — видається як доступний і безпечний крок до зменшення ваги.

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