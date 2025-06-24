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- Здоров’я
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Вчені назвали два прості способи зниження ваги без дієт і тренувань
Вчені з’ясували, що ранній сніданок і нічний піст сприяють зниженню ваги. Це дозволяє худнути навіть без дієт.
Дотримання певного режиму харчування може сприяти зниженню ваги навіть без суворих дієт.
Про це повідомило видання earth.com.
Протягом п’яти років команда з Барселонського інституту глобального здоров’я (ISGlobal) під керівництвом Лусіани Понс-Муццо спостерігала за понад 7000 учасниками середнього віку. У дослідженні враховували час приймання їжі, рівень фізичної активності, звички сну та загальний стан здоров’я.
Науковці встановили, що люди, які снідали до 8:30 ранку і утримувались від їжі не менше ніж 12 годин після вечері, мали найнижчий довгостроковий індекс маси тіла (ІМТ). Кожна година затримки сніданку — підвищувала ІМТ приблизно на 0,3 кг/м². Такий самий вплив мав і триваліший нічний піст.
Це дослідження належить до напряму хрононутриціології — науки, що вивчає, як час приймання їжі впливає на метаболізм. Результати підтверджують: важливий не лише склад їжі, а й те, коли саме вона вживається. Зокрема, раннє харчування узгоджується з біологічними циркадними ритмами: зранку тіло краще засвоює глюкозу і активніше спалює енергію.
Попередні дослідження також свідчать про ефективність раннього прийому їжі. Огляд 54 наукових робіт 2024 року показав, що обмеження у часі, особливо у першій половині дня, призводить до помірного, але стабільного зниження ваги.
Дослідження іспанських вчених виявило, що жінки мали нижчий ІМТ, ніж чоловіки, але загальна закономірність зберігалася в обох групах. Найвищий ІМТ був у чоловіків, які відкладали сніданок до 14:00, мали менш здоровий спосіб життя — курили, вживали алкоголь і мало рухались.
У середньому цей метод сприяв зниженню ваги на 3–4% від початкової маси за 2–3 місяці.
Учасники, які вечеряли рано (близько 18:00) і снідали близько 7:00, природно витримували 13-годинне нічне голодування. Такий розпорядок виявився достатньо гнучким, щоб вписуватись у звичний графік, і водночас сприяв метаболічному здоров’ю.
Науковці застерігають, що повна відмова від сніданку не є корисною. Натомість короткотривалий нічний піст (12–13 годин) може бути ефективним і безпечним для більшості людей. Але для осіб із діабетом, змінним робочим графіком або хронічними хворобами варто спочатку проконсультуватися з лікарем.
Дослідження не є остаточним доказом, і вчені закликають чекати на подальші клінічні підтвердження. Але вже зараз дотримання двох простих звичок — ранній сніданок і достатньо тривалий нічний піст — видається як доступний і безпечний крок до зменшення ваги.
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