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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
2 хв

Вчені назвали найголовніший вітамін для людей за 50: уповільнює старіння і зміцнює кістки

Науковці встановили, який вітамін є ключовим для людей після 50. Він підтримує імунітет і знижує ризик розвитку хронічних захворювань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який вітамін треба вживати людям за 50

Який вітамін треба вживати людям за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Після 50 років організм потребує особливої уваги й турботи, адже саме в цей період уповільнюються всі процеси і знижуються його захисні функції. І хоча всі вітаміни важливі для підтримання здоров’я, однак учені вважають, що один із них відіграє ключову роль у процесі здорового старіння. Це вітамін D. Розповідаємо, посилаючись на ресурс radioclub.uа, як вітамін D впливає на організм, яка його користь.

Чому вітамін D такий важливий

З віком змінюється як метаболізм, так і потреби організму в поживних речовинах. За словами Кевіна Кука, експерта з питань довголіття та роботи мозку з Флориди, вітамін D є справжнім захисним «щитом» для здоров’я людини, адже допомагає:

  • зміцнити імунітет;

  • зберегти здоров’я кісток;

  • зменшити запальні процеси;

  • покращити настрій і навіть підвищити рівень тестостерону.

Цей вітамін можна отримати з сонячного світла, а також із продуктів, таких як жирна риба — лосось, тунець, скумбрія, жовтки, гриби та молочні продукти.

Що говорять дослідження стосовно користі вітаміну D

У рамках чотирирічного дослідження вчені спостерігали за понад тисячею людей віком від 50 років. Частина з них щодня приймала по 2000 міжнародних одиниць вітаміну D3, інші — плацебо. Результати експерименту вразили: в учасників, які отримували вітамін, уповільнилось укорочення теломер — кінцевих ділянок хромосом, пов’язаних зі старінням клітин. Іншими словами, процес старіння у піддослідних сповільнився на молекулярному рівні.

Як саме вітамін D впливає на омолодження

Вчені вважають, що позитивний ефект пов’язаний із кількома факторами:

  • Протизапальна дія. Вітамін D знижує рівень запалення в організмі, яке пришвидшує старіння.

  • Підтримка імунної системи. Зміцнює захисні механізми організму.

  • Захист мітохондрій. Ці клітинні «електростанції» виробляють енергію. Вітамін D підтримує їх роботу, зберігаючи силу, витривалість і ясність мислення.

  • Стимуляція глутатіону. Це головний антиоксидант в організмі, що захищає клітини від ушкоджень, пов’язаних із окисним стресом, який здатен запускати розвиток багатьох хвороб — від артриту до онкології.

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Дата публікації
Кількість переглядів
379
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