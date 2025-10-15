Вчені назвали несподіваний фактор, який впливає на здоров’я мозку та провокує розвиток ток деменції

Вчені назвали несподіваний фактор, який спричиняє розвиток деменції / © Credits

Поєднання нездорового способу життя, зокрема куріння, підвищеного рівня цукру в крові та впливу забрудненого повітря, є основним чинником, що провокує розвиток небезпечної хвороби — деменції. За даними нового дослідження, люди, котрі завжди поспішають, також ризикують мати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише Daily Mail.

За даними нового дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, соціально-економічна нерівність у розподілі часу — «часова нерівність» — є важливим, але недостатньо оціненим фактором ризику розвитку когнітивних розладів.

У Великій Британії деменція наразі є основною причиною смерті, яка вражає близько 944 тисяч осіб. У США масштаб проблеми ще більший — із цим діагнозом живуть приблизно 7 мільйонів громадян.

За словами дослідників, «брак часу» може підвищити ризик розвитку деменції / © pixabay.com

Попри існування різних форм деменції, хвороба Альцгеймера залишається найпоширенішою, її діагностують у шести з десяти пацієнтів.

Хоча деменція наразі невиліковна, рання діагностика має вирішальне значення: вона дає змогу лікарям оперативно створювати персоналізовані плани лікування та використовувати терапевтичні засоби, здатні відтермінувати початок захворювання.

Проте, як зазначають науковці, нерівні соціальні обставини не дозволяють кожній людині зробити пріоритет на своєму здоров’ї. Зокрема, брак часу на профілактичні заходи для забезпечення здорової старості призводить до несправедливої та нерівної ситуації у сфері охорони здоров’я.

Дослідники визначають «часову нерівність» як недостатній час для спокійного сну, інтенсивний або некомфортний робочий час, залежність від екранів (синє світло, що випромінюється гаджетами, впливає на внутрішній годинник організм), або брак часу для відпочинку.

«Нестача часу — це важливий, але недооцінений чинник, що впливає на здоров’я мозку. Його роль у розвитку деменції може бути такою ж значною, як рівень освіти або доходу», — зазначають науковці.

У сучасному світі прискорення життя, що орієнтоване на продуктивність, створило умови, за яких час невпинно оптимізується, фрагментується та комерціалізується.

«Незважаючи на технологічний прогрес, який обіцяє ефективність та гнучкість, багато людей відчувають хронічне відчуття нестачі часу, маючи мало вільного простору для відпочинку, роздумів чи турботи. Цей парадокс прогресу має неабияке значення для здоров’я мозку. Постійний тиск щодо вчасного виконання завдань та постійна залученість у роботу сприяє когнітивному перевантаженню, порушенням сну, емоційному виснаженню, хронічному стресу та зниженню здатності до оновлення», — попереджають науковці.

Водночас як зазначають дослідники, нерівність у сфері здоров’я посилюється через брак часу в певних соціальних груп. Насамперед це стосується доглядальників, позмінних та низькооплачуваних працівників, яким складніше приділяти час профілактиці.

За даними благодійної організації «Товариство Альцгеймера», близько 40 відсотків випадків деменції можна запобігти. Дослідники з кількох академічних інститутів окреслили кілька способів, за допомогою яких люди можуть зміцнити здоров’я свого мозку, це:

підтримка розумової активності шляхом вивчення нових навичок, мов або розгадування головоломок та ігор;

ведення активного соціального життя;

знаходження часу для щоденних фізичних вправ;

вживання здорової їжі, багатої на антиоксиданти.

Раніше британська професорка Джун Ендрюс поділилася особистим досвідом боротьби з деменцією. Вона розповіла про вісім способів, як можна уникнути небезпечного захворювання в майбутньому.

