Вчені назвали ознаки, які можуть сигналізувати про те, що у вас буде інфаркт у майбутньому

Біль у серці / © Credits

Реклама

Вчені з’ясували, що люди, котрі перенесли інфаркт чи інсульт, мали ці симптоми за роки до появи хвороби. Однак ці сигнали часто залишалися нерозпізнаними або ігнорувалися.

Про це пише Daily Mail.

Вчені з Чикаго (США) та Сеулу (Південна Корея) провели масштабне дослідження, проаналізувавши медичні дані понад 9,3 мільйона дорослих.

Реклама

Завдяки регулярним медичним оглядам, які тривали два десятиліття, дослідники фіксували основні показники здоров’я учасників: артеріальний тиск, рівень холестерину, глюкози та історію куріння.

Біль в області серця / © pixabay.com

Порівнявши ці записи з пізнішими діагнозами інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності, вчені виявили вражаючі результати:

понад 99% людей, у яких розвинулися серцево-судинні захворювання, мали принаймні один фактор ризику за роки до події;

понад 93% мали два або більше таких факторів.

До основних попереджувальних сигналів належать: високий кров’яний тиск, підвищений рівень цукру (або діагноз — цукровий діабет), високий рівень холестерину. Окрім того, підвищує ризик розвитку хвороб у людини, вживання тютюну.

Навіть серед молодих жінок, які зазвичай вважаються групою з низьким ризиком, понад 95% мали принаймні один тривожний сигнал до того, як пережили інсульт чи серцеву недостатність.

Реклама

«Ці результати дуже переконливо доводять, що вплив одного або кількох неоптимальних факторів ризику перед серцево-судинними проблемами спостерігається майже у 100% випадків», — підкреслив старший автор дослідження доктор Філіп Грінленд, професор кардіології.

Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смерті у світі, забираючи щороку близько 18 мільйонів життів.

Кардіологи звинувачують у цій тенденції ожиріння, діабет 2 типу, високий тиск і неправильне харчування, які все частіше зустрічаються в молодому віці.

Лікарі попереджають, що молодих пацієнтів часто недообстежують, оскільки серцеві проблеми помилково вважаються «віковими».

Реклама

Це призводить до втрати можливостей для раннього втручання. Хоча підвищений тиск, холестерин і цукор часто можна контролювати зміною способу життя (дієта, спорт) або ліками, багато людей про ці проблеми просто не знають.

Раніше вчені знайшли спосіб, як повністю вилікувати наслідки інсульту. Дослідники розглядають кілька ключових напрямів, які можуть призвести до справді ефективної терапії, а саме:

стовбурові клітини та біоінженерія;

наночастинки для таргетованого доставлення.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.