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Вчені назвали п’ять японських продуктів, які мають антивіковий ефект
Щоб залишатися молодими й активними, японці додають у свій щоденний раціон цю їжу.
Ці п’ять продуктів із повсякденного раціону японців сприяють збереженню молодості та підтримці міцного здоров’я до глибокої старості.
Які японські продукти мають антивіковий ефект: дослідження вчених
Фіолетова картопля. Ця яскрава бульба містить антиоксидантну сполуку — антоціан, яка за даними науковців здатна уповільнювати старіння всіх клітин організму. Антоціани захищають клітини від упливу вільних радикалів та сприяють подовженню їхнього життєвого циклу.
Ферментована соя містить у собі ізофлавони — речовини, що здатні активувати ген довголіття FOXO3. Також цей продукт сприяє підтримці здорової мікрофлори кишківника, що прямо впливає на зміцнення імунної системи.
Морські водорості, як і зелений чай, містять катехіни та фукоїдани — сполуки, які стимулюють природне очищення організму, під час якого видаляються пошкоджені частини клітин. Це покращує енергетичний обмін і знижує запальні процеси в організмі.
Куркума. У традиційній японській кухні ця спеція використовується не лише, як приправа, а й як основа для чаю. Активний компонент спеції — куркумін, активує роботу клітин, має антиоксидантну та протизапальну дію, підтримуючи когнітивні та обмінні функції у належному стані до глибокої старості.
Гірка диня (гоя, мормодика). Цей продукт допомагає нормалізувати рівень цукру в крові й розганяє обмін речовин. Також гірка диня сприяє метаболічному «перезавантаженню», омолоджуючи організм на клітинному рівні.