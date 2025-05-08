Вчені назвали п’ять японських продуктів, які мають антивіковий ефект

Ці п’ять продуктів із повсякденного раціону японців сприяють збереженню молодості та підтримці міцного здоров’я до глибокої старості.

Фіолетова картопля. Ця яскрава бульба містить антиоксидантну сполуку — антоціан, яка за даними науковців здатна уповільнювати старіння всіх клітин організму. Антоціани захищають клітини від упливу вільних радикалів та сприяють подовженню їхнього життєвого циклу.

Ферментована соя містить у собі ізофлавони — речовини, що здатні активувати ген довголіття FOXO3. Також цей продукт сприяє підтримці здорової мікрофлори кишківника, що прямо впливає на зміцнення імунної системи.

Морські водорості, як і зелений чай, містять катехіни та фукоїдани — сполуки, які стимулюють природне очищення організму, під час якого видаляються пошкоджені частини клітин. Це покращує енергетичний обмін і знижує запальні процеси в організмі.

Куркума. У традиційній японській кухні ця спеція використовується не лише, як приправа, а й як основа для чаю. Активний компонент спеції — куркумін, активує роботу клітин, має антиоксидантну та протизапальну дію, підтримуючи когнітивні та обмінні функції у належному стані до глибокої старості.