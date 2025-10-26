Вчені назвали популярний напій, який захищає від хвороби Паркінсона

Кава / © Pixabay

Нові наукові дані свідчать, що регулярне вживання кави або чаю може значно зменшити ймовірність розвитку хвороби Паркінсона — одного з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі.

Про це пише видання Daily Express US.

Дослідники встановили, що кофеїн, який міститься в цих напоях, здатен зменшувати оксидативний стрес — процес, що спричиняє ушкодження клітин мозку та запальні реакції. Саме це, на думку науковців, може пояснювати захисний ефект кави та чаю для нервової системи.

Хвороба Паркінсона характеризується тремором, скутості м’язів, проблемами з координацією рухів та виникає через поступове руйнування нейронів у ділянці мозку, що відповідає за контроль рухів.

Професор медицини Сінгапурської медичної школи Duke-NUS Енг-Кін Тан пояснив, що результати досліджень у різних частинах світу — від США до Азії — демонструють стабільний зв’язок між уживанням кави та зниженням ризику розвитку Паркінсона.

«Ризик захворіти може знизитися приблизно на 25–30%, якщо регулярно вживати по 2–3 чашки кави або чаю щодня протягом десяти років», — зазначив учений.

У 2010 році масштабний метааналіз 26 наукових робіт підтвердив, що високий рівень споживання кофеїну пов’язаний із нижчою імовірністю розвитку Паркінсона. Аналогічний ефект спостерігається не лише при споживанні кави, а й чаю, а також напоїв, що містять кофеїн — як-от кола чи шоколад.

Водночас, як з’ясували науковці, такого ефекту немає при вживанні кави без кофеїну. У 2023 році команда професора Тана довела, що навіть люди, які мають генетичну схильність до Паркінсона, можуть зменшити ризик хвороби, регулярно п’ючи каву або чай.

Як ще зменшити ризик розвитку хвороби Паркінсона

Експерти радять уникати контакту з пестицидами. Дослідження Каліфорнійського університету показало, що вплив таких речовин, як зирам, манеб і паракват, може суттєво підвищувати ризик розвитку Паркінсона у працівників сільського господарства.

Джефф Бронстайн, директор програми розладів руху при UCLA, наголосив:

«Слід мінімізувати контакт із хімікатами, особливо під час споживання овочів і фруктів, що часто містять залишки пестицидів, як-от полуниця. Незалежно від того, купуєте ви органічну чи звичайну продукцію — її обов’язково потрібно мити перед споживанням.»

Ще одна рекомендація — встановити фільтри для води. Згідно з дослідженням 2002 року, у 44% зразків ґрунтових вод у США виявили промислові розчинники, а в 38% — залишки пестицидів. Тож очищення питної води є важливою профілактичною мірою.

У підсумку, учені наголошують: прості щоденні звички — як-от чашка кави чи чаю зранку, уважність до якості води та їжі — можуть відігравати помітну роль у збереженні здоров’я мозку та запобіганні розвитку серйозних неврологічних хвороб.

