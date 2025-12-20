- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчені назвали продукт, який може зменшити ризик деменції
Регулярне споживання сиру з високим вмістом жиру може бути пов’язане зі здоров’ям мозку.
Шведські науковці зафіксували зв’язок між регулярним споживанням жирного сиру та нижчим ризиком розвитку деменції. За результатами довгострокового дослідження, люди, які щодня з’їдали щонайменше 50 грамів сиру з вмістом жиру понад 20%, рідше стикалися з когнітивними порушеннями у старшому віці.
Про це повідомило видання Science Alert.
Дослідження тривало близько 25 років і охопило 27 670 дорослих жителів Швеції. Упродовж цього періоду деменцію діагностували у 3208 учасників. Аналіз показав, що серед тих, хто регулярно споживав жирні сири — зокрема брі, гауду, чеддер, пармезан, грюєр або моцарелу, — деменція розвивалася приблизно у 10% випадків. Для порівняння, серед людей із низьким споживанням сиру (менше 15 грамів на день) цей показник становив близько 13%.
Після врахування віку, статі, рівня освіти та загального харчового раціону вчені дійшли висновку, що високе споживання жирного сиру асоціюється зі зниженням ризику деменції з усіх причин на 13%. Водночас подібного ефекту не виявили для знежирених сирів, молока, йогурту, кефіру чи вершків. Дані щодо вершкового масла виявилися неоднозначними — його надмірне споживання може навіть підвищувати ризик хвороби Альцгеймера.
Автори роботи зазначають, що отримані результати суперечать давнім уявленням про шкоду жирних молочних продуктів для здоров’я мозку, однак наголошують: механізми цього зв’язку поки що залишаються незрозумілими й потребують додаткових досліджень.
Незалежні експерти застерігають від поспішних висновків. Одним із головних обмежень дослідження є те, що харчові звички учасників фіксували лише на початку спостережень, тоді як за чверть століття раціон і спосіб життя могли істотно змінитися. Фахівці підкреслюють: розраховувати на один продукт як на засіб профілактики деменції не варто — ключову роль відіграє загальний стиль життя та збалансоване харчування.
Нагадаємо, кардіологиня Сана Садоксаї розповіла, що один ранковий ритуал може збільшити ризик серцевого нападу.