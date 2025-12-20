Вчені назвали продукт, який може зменшити ризик деменції

Сир / © Pixabay

Шведські науковці зафіксували зв’язок між регулярним споживанням жирного сиру та нижчим ризиком розвитку деменції. За результатами довгострокового дослідження, люди, які щодня з’їдали щонайменше 50 грамів сиру з вмістом жиру понад 20%, рідше стикалися з когнітивними порушеннями у старшому віці.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідження тривало близько 25 років і охопило 27 670 дорослих жителів Швеції. Упродовж цього періоду деменцію діагностували у 3208 учасників. Аналіз показав, що серед тих, хто регулярно споживав жирні сири — зокрема брі, гауду, чеддер, пармезан, грюєр або моцарелу, — деменція розвивалася приблизно у 10% випадків. Для порівняння, серед людей із низьким споживанням сиру (менше 15 грамів на день) цей показник становив близько 13%.

Після врахування віку, статі, рівня освіти та загального харчового раціону вчені дійшли висновку, що високе споживання жирного сиру асоціюється зі зниженням ризику деменції з усіх причин на 13%. Водночас подібного ефекту не виявили для знежирених сирів, молока, йогурту, кефіру чи вершків. Дані щодо вершкового масла виявилися неоднозначними — його надмірне споживання може навіть підвищувати ризик хвороби Альцгеймера.

Автори роботи зазначають, що отримані результати суперечать давнім уявленням про шкоду жирних молочних продуктів для здоров’я мозку, однак наголошують: механізми цього зв’язку поки що залишаються незрозумілими й потребують додаткових досліджень.

Незалежні експерти застерігають від поспішних висновків. Одним із головних обмежень дослідження є те, що харчові звички учасників фіксували лише на початку спостережень, тоді як за чверть століття раціон і спосіб життя могли істотно змінитися. Фахівці підкреслюють: розраховувати на один продукт як на засіб профілактики деменції не варто — ключову роль відіграє загальний стиль життя та збалансоване харчування.

