Вчені назвали симптом, який з’являється за 16 років до деменції

Деменція / © pixabay.com

Дослідники встановили, що перші ознаки деменції можуть проявлятися задовго до моменту, коли лікарі офіційно підтвердять хворобу. Одним із таких сигналів виявився підвищений рівень хронічного болю.

Про це пишуть Новини Ю.

Старече недоумство, або деменція, — це невиліковний розлад роботи мозку, який поступово позбавляє людину пам’яті, здатності мислити та вести самостійне життя. Зі зростанням тривалості життя кількість людей, які страждають на цю хворобу, щороку зростає. Попри це, ранні прояви часто залишаються непоміченими — їх плутають із природними процесами старіння.

Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Pain, показало, що специфічна ознака може виникати вже за 16 років до встановлення діагнозу. Вчені проаналізували дані понад 9 тисяч добровольців віком від 40 до 64 років, за якими спостерігали з 1991 року. Згодом у 567 учасників розвинулося старече недоумство.

Аналіз відповідей показав, що задовго до діагнозу ці люди частіше повідомляли про підвищений або постійний біль. На думку дослідників, ймовірно, біль не є причиною розвитку деменції, а свідчить про зміни в мозку, які починаються за десятиліття до появи помітних когнітивних проблем.

Експерти наголошують, що навіть попри наявність цього симптому, діагноз можна підтвердити лише після комплексного медичного обстеження. Причин хронічного болю може бути багато, але його систематичне виникнення варто обговорити з лікарем, особливо у людей середнього та старшого віку.

Раннє виявлення таких ознак може допомогти не лише підготуватися до можливого розвитку хвороби, а й вчасно почати підтримувальне лікування, яке сповільнить її перебіг та покращить якість життя пацієнта.

Нагадаємо, усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.