Вчені попереджають, що приготування чаю в офісі може бути небезпечним для здоров'я

Офісному персоналу рекомендують серйозно замислитися про покращення гігієни після того, як вчені виявили велику кількість небезпечних бактерій у місцях загального користування.

Вчені з Великої Британії оприлюднили дані нового дослідження, що доводить: перекус в офісній кухні може бути небезпечним для здоров'я. Вони надали докази найбільшого скупчення мікробів та бактерій на таких предметах офісного побуту, як чайники, дверні ручки, дверцята холодильників і кавомашин, а також кнопки мікрохвильовок.

Про це пише ladbible.

Доктор Адам Робертс, мікробіолог з Ліверпульської школи тропічної медицини та головний дослідник експерименту заявив, що за їхніми висновками, офісний персонал "не ретельно або взагалі не миє руки після відвідування туалету".

За його словами, людина, яка є більш сприйнятливою до інфекції, може захворіти через забруднення.

Доктор Робертс і його команда взяли мазки з поверхонь спільної кухні в офісному приміщенні, а також кімнат відпочинку будівельників і виявили кілька типів бактерій, у тому числі E.coli – поширений вид, що викликає шлунково-кишкові захворювання зі суміжними симптомами (діарея та сечовипускальні інфекції).

Вчені також виявили на поверхнях офісних меблів та посуді рід бактерій pseudomonas, який пов’язаний з респіраторними інфекціями, і Klebsiella, мікроб, що поширюється через фекалії та може призвести до пневмонії.

Останній виявлений майже на всіх 11 предметах кухні.

На кожному предметі також виявили грибкові інфекції – причому "супервинуватцями" стали дверцята холодильника.

Для того, щоб мінімізувати ризик підхопити інфекцію в офісі, доктор Робертс запропонував простий та дієвий спосіб запобігти зараженню – якомога частіше мити руки.

Директор відділу громадського здоров’я Воррінгтона та комісар дослідження Тара Радж додала, що дверні ручки холодильника, кавоварка та чайник виявилися предметами з найбільшим скупченням бактерій.

"Головне пам’ятати, що бактерії абсолютно невидимі неозброєним оком, тому, хоча ці предмети й чисті з пешого погляду, насправді можуть бути середовищем для багатьох різних мікробів", – каже фахівець.

Дослідження було проведено британськими вченими в межах більш широкої кампанії Simple Things – програми, спрямованої на заохочення людей до гігієни для зменшення поширення вірусних захворювань.

Нагадаємо, що світом шириться супербактерія діареї, яка не піддається лікуванню. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, шигела вбиває близько 200 тисяч людей на рік.

Читайте також: