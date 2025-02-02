Вчені пояснили, чому на ніч дуже хочеться їсти: як вирішити цю проблему

Напевно, кожен із нас хоч раз у житті мав непереборне бажання з’їсти щось солоденьке чи солоненьке на ніч.

Науковці розкрили секрет підвищення апетиту у вечірній час, цей феномен має суто біологічне обґрунтування. Вчені пояснили, що саме у цей час доби знижується вироблення гормонів, які відповідають за обмін речовин. До того ж, якщо людина веде малорухливий спосіб життя, то вона відчуватиме постійний голод не лише ввечері, а й упродовж усього дня. Це спровоковано тим, що витрачається мало енергії.

А ще досить важливу роль відіграє емоційний стан. Утома і стрес часто змушують шукати розраду в їжі, особливо це стосується висококалорійних продуктів.

Вчені називають ще декілька ключових факторів, які впливають на підвищення апетиту саме ввечері. Це:

порушення режиму сну;

пропускання основних прийомів їжі;

незбалансоване харчування.

Щоб вирішити цю проблему, експерти рекомендують не пропускати сніданки, обіди та вечері, дотримуватися правил здорового харчування та вести по можливості активний спосіб життя чи просто більше рухатися упродовж дня. Також важливо навчитися справлятися зі стресом без допомоги чогось солоденького чи жирного й добре висипатися.

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