Вчені приголомшили: COVID-19 може залишатися в жирових клітинах та викликати нові симптоми

Коронавірус може залишатися в жирових тканинах тіла людини навіть після повного одужання.

Дослідження провели вчені зі Стенфордського університету. Як стало відомо, коронавірус вражає жирову тканину, у якій розмножується та викликає нові симптоми.

Про це пише Science.

Щоб оцінити інфекцію SARS-CoV-2 у жировій тканині, вчені провели ПЛР у реальному часі (RTqPCR) для генів SARS-CoV-2 у зразках жирової тканини, легенів, серця та нирок у когорті з восьми COVID-19. Було виявлено РНК SARS-CoV-2 в епікардіальній (EAT), вісцеральній (VAT) і підшкірній (SAT) жировій тканині у семи з восьми пацієнтів із середнім значенням Ct 33.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, адже для цього склалася найбільш сприятлива ситуація.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні набирає обертів коронавірус. Пік захворюваності на COVID-19 у нашій країні прогнозується на початок жовтня. У ВООЗ прогнозують дефіцит кисню для важких пацієнтів.

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