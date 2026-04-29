Вчені розкрили таємницю сновидінь: що насправді впливає на наші сни

У Франції існує популярний міф: якщо з’їсти сиру перед сном, то вночі на вас чекають бурхливі та божевільні сновидіння. Однак наука вказує на інше: зміст наших снів визначається поєднанням особистісних рис і життєвого досвіду.

Дослідники зі Школи передових досліджень IMT в Лукці поставили під сумнів давнє уявлення про сни як про випадковий побічний продукт роботи мозку. Їхня наукова робота, свідчить про існування цілої системи, на яку впливають наше мислення, емоції та життєвий контекст.

У межах дослідження було проаналізовано понад 3700 описів снів і денних переживань. Дані збирали у 287 учасників віком від 18 до 70 років. Протягом двох тижнів добровольці фіксували свої враження, а вчені паралельно збирали детальну інформацію про якість їхнього сну, особливості мислення, риси характеру та психологічний стан.

Щоб проаналізувати, як учасники описували свою повсякденність та сни, науковці застосували передові методи обробки природної мови (NLP) — один із різновидів штучного інтелекту.

Як характер і події формують сюжети

Результати виявилися вражаючими: сни мають чіткі закономірності. Вони є відображенням внутрішніх особливостей людини та зовнішніх впливів. Наприклад, люди, чиї думки вдень часто перескакують з однієї теми на іншу, нерідко розповідали про обривчасті сни, де сюжет швидко змінювався. Натомість ті, хто надає снам великого значення, зазвичай описували їх як яскраві та повністю захопливі.

Вагому роль відігравали й зовнішні події. Згідно з дослідженням, під час пандемії COVID-19 сни людей ставали інтенсивнішими та часто оберталися навколо тем обмежень і замкнутого простору. Коли ж життя почало повертатися до звичного ритму, ці мотиви поступово зникали. Це прямо вказує на те, що сновидіння адаптуються до нашого психологічного стану.

Науковці зазначають, що сни не просто «прокручують» наше денне життя, а трансформують його. Звичні елементи — робочі місця, лікарні чи школи — вкрай рідко з’являються уві сні як точні копії. Мозок перебудовує їх у незвичні та часто сюрреалістичні сценарії, змішуючи різні контексти та точки зору.

«Наші результати показують, що сни — це не просто відображення минулого досвіду, а динамічний процес, який формується тим, хто ми є і через що нам доводиться проходити», — пояснила провідна авторка дослідження Валентина Елче.

Крім того, ця робота продемонструвала, як штучний інтелект здатен зробити прорив у вивченні сновидінь. Сучасні моделі здатні аналізувати описи снів із точністю, яка не поступається оцінкам експертів-людей. Це відкриває перед наукою нові горизонти для дослідження свідомості, пам’яті та психічного здоров’я на великих вибірках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.

Новини партнерів