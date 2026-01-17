Вчені розповіли, як мозок фільтрує звук власного хропіння

Хропіння / © iStock

Реклама

Навіть гучне хропіння не заважає самому хропуну спати. Науковці пояснюють, як мозок фільтрує звук власного хропіння та чому сторонні шуми здатні його розбудити.

Про це розповів лікар та стоматолог зі Сіднея, Маніш Шах, спеціаліст з проблем щелепно-лицевого суглоба та сну пише Daily Mail.

Він зазначає, що хропун завжди чує власний звук, проте мозок сприймає його як низькоприорітетний сигнал і не активує механізм пробудження.

Реклама

«Ваш мозок звикає до власного хропіння і не розглядає його як загрозу», — пояснив доктор Шах. — «Це явище називається адаптацією або хабітуацією: навіть гучне хропіння не порушує глибокий сон».

У той же час сторонні або раптові звуки — стук, падіння предмета або гуркіт на даху — розцінюються мозком як «сигнали високого пріоритету» і здатні пробудити хропуна. Якщо ж хропун і прокидається, то зазвичай лише на кілька секунд і не запам’ятовує момент пробудження.

Лікар також наголосив, що хропіння може бути симптомом серйозніших проблем зі сном. Зокрема, хронічне хропіння може свідчити про обструктивне апное сну (OSA) — стан, коли дихальні шляхи частково або повністю перекриваються під час сну. Це може викликати зупинку дихання на 10–30 секунд, що підвищує ризик гіпертонії, інсульту та серцевих нападів.

Фактори ризику OSA включають: зайву вагу, вік понад 40 років, чоловічу стать, великий обхват шиї, надмірне вживання алкоголю, а у жінок — менопаузу.

Реклама

Лікування включає зміни способу життя: схуднення, обмеження алкоголю, а також використання медичних пристроїв: CPAP — маски для подачі повітря під тиском, що утримує дихальні шляхи відкритими, або MAD — ортопедичного пристрою, який утримує щелепу і язик у передньому положенні, збільшуючи простір у горлі.

Доктор Шах підкреслив, що хропіння не варто ігнорувати, особливо якщо воно погіршує сон і призводить до сонливості вдень. Вчасне виявлення проблеми може зберегти здоров’я та покращити якість життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як із віком змінюється сон і що варто знати, якщо вже за 40 років.