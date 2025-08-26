Вчені розповіли про дієту, яка лікує депресію: що потрібно їсти

Дієта

Вчені з Нью-Йоркського технологічного інституту проаналізували раціон понад 22 тисяч людей у США та Кореї. Виявилось, що ті, хто споживає достатньо калію, рідше страждають на депресію, а дефіцит цього мінералу пов’язаний із погіршенням настрою та підвищеним ризиком психічних розладів.

Про це пише Daily Mail.

Для чого потрібен калій

Калій є ключовим елементом для роботи нервової системи та вироблення нейротрансмітерів «хорошого самопочуття», таких як серотонін і дофамін. Дієтолог клініки Клівленда Джулія Зумпано пояснила, що нестача калію порушує електричну систему організму, що може підвищувати ризик депресії.

Які продукти багаті на калій

Експерти радять додавати до раціону банани, авокадо, помідори та шпинат. Наприклад, сім бананів, три авокадо або 13 середніх помідорів забезпечують приблизно 2,6 г калію на день, що відповідає середній нормі споживання.

Для людей, які не отримують достатньо калію з їжею, доступні безрецептурні добавки, проте надмірне вживання може спричинити гіперкаліємію та проблеми з нирками.

Що ще вливає на психічне здоров’я

Дослідження показало, що у США більший рівень заліза та цинку був пов’язаний із нижчим ризиком депресії, тоді як у Кореї позитивний ефект спостерігався при високому споживанні натрію та фосфору. Магній та кальцій не показали значного впливу на настрій.

Дієтолог Еббі Шарп підкреслила: продукти рослинного походження та молочні продукти допомагають підтримувати нормальний рівень калію та зменшують споживання ультраоброблених продуктів. Це сприяє зниженню артеріального тиску, запальних процесів та поліпшенню загального психічного стану.

Нагадаємо, залізо в організмі людини відповідає за вироблення гемоглобіну та доставку кисню до всіх тканин. Його нестача може призвести до залізодефіцитної анемії, при якій часто з’являються озноб, постійна втома та інші симптоми.

Дефіцит заліза є найпоширенішим серед мікроелементів у світі — ним страждають близько двох мільярдів людей. Найчастіше це зустрічається у дітей та у жінок репродуктивного віку, особливо під час вагітності.

Ця проблема може мати широкий спектр негативних наслідків для здоров’я.