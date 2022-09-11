Вчені розробили тест для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях: чому варто принюхуватись

У всьому світі хворобою Паркінсона хворіють понад 10 мільйонів людей. Тест може стати справжню революцію у виявленні цієї важкої неврологічної хвороби. Точність аналізу у лабораторних умовах наближається до 95%

Цікава історія виникнення тесту

72-річна шотландка Джой Мілн яка до пенсії працювала медсестрою відчула, що запах шкіри її чоловіка відчутно змінився, а через 12 років у нього виявили хворобу Паркінсона, — повідомляє BBC. "У нього з'явився такий собі пліснявий неприємний запах — особливо в районі потилиці плечей, — згадує Джой. - І шкіра у нього абсолютно точно змінилася". Про те, що дивний запах пов'язаний з хворобою Паркінсона медсестра задумалася вже, коли прийшла на зустріч з іншими хворими на цю хворобу. Джой відчула, що від інших пацієнтів йшов такий самий запах.

Вчені провели експеримент, і припущення підтвердилися — Джой, понюхавши 12 футболок змогла безпомилково визначити людей з хворобою Паркінсона.

Після цього команда фахівців разом із Джой розробила простий тест-аналіз — мазок зі шкіри, що виявляє хворобу Паркінсона. Вчені досліджували шкірний жир, зібраний у тих місцях, з яких він рідше вимивається під час душу , а саме, зі спини пацієнтів. Використовуючи метод зважування молекул вони порівняли зразки 79 осіб, які страждають від хвороби Паркінсона, з контрольною групою, що складалася з 71 здорової людини та виявили у зразках понад 4 тис. унікальних сполук, причому 500 із них не відрізнялися між групами.

Тест може допомогти встановити ранній діагноз

Більш ранній діагноз виявлений завядки цьому тесту дає надію, що лікування може бути ефективнішим. Зазвичай, пацієнти часто звертаються до лікарів вже на пізніх стадіях. Результати аналізу, звичайного мазка зі шкіри, готові вже за 3 хвилини. Як стверджують розробники нового тесту з Манчестерського університету клінічні випробування нового методу діагностики триватимуть до 2 років, після чого його можна буде широко застосовувати.

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