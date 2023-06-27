Вчені шокували, скільки людей страждатиме на діабет до 2050 року

Дослідники заявили, що до 2050 року 1,3 мільярда людей у всьому світі можуть страждати на діабет.

Зараз хворіє понад 500 мільйонів, пише upi.com.

Нове дослідження, опубліковане у журналі The Lancet, показало, що в усьому світі 6% людей страждають на діабет, що робить його однією з 10 основних причин смерті та інвалідності. Найвищий показник у Північній Африці та Близькому Сході, 9%, який, за прогнозами, досягне 17% до 2050 року. Прогнозується, що цей показник у Латинській Америці та Карибському басейні збільшиться до 11%.

У кожній країні це захворювання зазвичай спостерігається у людей віком 65 років і старше з показником поширеності понад 20%. Найвищий показник становив 24% для людей віком від 75 до 79 років. Найвищий показник для людей у цій віковій групі припадає на Північну Африку та Близький Схід (39%), а найнижчий – на Центральну Європу, Східну Європу та Центральну Азію (20%).

Зараз у світі хворіє понад 500 мільйонів людей / Фото: Pexels

Загалом, 96% випадків діабету посідає діабет 2 типу. Дослідники виявили, що основним ризиком є ожиріння, на яке припадає 52% інвалідності та передчасної смерті, за яким йдуть неправильне харчування, екологічні та професійні ризики, куріння, малорухливий спосіб життя та вживання алкоголю.

"Деякі люди можуть швидко зосередитися на одному або декількох факторах ризику, але такий підхід не бере до уваги умови, в яких народжуються і живуть, що створює нерівність у всьому світі", — сказала співавторка Лорін Стаффорд. "Ця нерівність зрештою впливає на доступ людей до скринінгу та лікування, а також на доступність медичних послуг. Саме тому нам потрібна повніша картина того, як діабет впливає на населення на детальному рівні".

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