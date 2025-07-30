Вчені відкрили нову групу крові з унікальним антигеном

Кров / © УНІАН

Реклама

38-річна жителька південноіндійського округу Колар стала першою людиною у світі, в якої виявили раніше невідомий антиген групи крові. Відкриття стало можливим після того, як жінку госпіталізували до лікарні в місті Колар для проведення операції на серці.

Про це повідомило видання The New Indian Express.

Попри те, що в пацієнтки була визначена група крові O Rh+ — найпоширеніша у світі — жодна з доступних донорських одиниць цієї групи не виявилась з нею сумісною. Медичний випадок передали до Центру крові Ротарі Бангалор TTK, де команда спеціалістів за допомогою сучасних серологічних методів виявила, що її кров «панреактивна», тобто несумісна з усіма тестованими зразками.

Реклама

Підозрюючи, що може йтися про надзвичайно рідкісну або невідому групу крові, фахівці дослідили зразки ще 20 родичів пацієнтки, але не знайшли жодного, який би збігався. Попри відсутність відповідного донора, операцію вдалося успішно провести без переливання крові.

Зразки було надіслано до Міжнародної референтної лабораторії груп крові (IBGRL) у Брістолі, Велика Британія. Після десяти місяців поглиблених досліджень та молекулярного аналізу науковці підтвердили існування нового антигену системи груп крові Кромера. Цей антиген отримав офіційну назву CRIB — від «Cromer, India, Bangalore».

Про відкриття було офіційно оголошено на 35-му регіональному конгресі Міжнародного товариства переливання крові (ISBT), який проходив у Мілані в червні 2025 року.

Центр крові Ротарі Бангалор TTK після цього розпочав створення Реєстру рідкісних донорів у партнерстві з Управлінням переливання крові штату Карнатака, Індійською радою медичних досліджень (IIH) у Мумбаї та за технічної підтримки ISBT. У центрі повідомили, що й раніше брали участь у випадках підтримки пацієнтів з рідкісними групами крові, серед яких D--, Rh нуль, Inb-негативний тощо.

Реклама

Раніше в жінки з Гваделупи виявили абсолютно нову групу крові. Кров цієї жінки стала 48-ю у системі груп крові, які офіційно визнані Міжнародним товариством переливання крові.