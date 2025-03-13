Вчені виявили зв'язок між сексом і ризиком захворювання на рак

Рак шийки матки щороку забирає життя тисяч жінок у світі.

Дослідники вважають, що встановили зв'язок між віком, у якому жінки втратили цноту, і ризиком розвитку раку шийки матки.

Про це пише Unilad.

Вважається, що майже всі випадки захворювання спричинені вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Дослідження, проведене китайськими вченими, мало на меті з'ясувати, чи має вік, у якому людина вперше вступила в статевий контакт, та кількість статевих партнерів протягом життя безпосередній вплив на ризик захворіти на рак шийки матки.

Проаналізувавши генетичні дані з бази даних зразків ДНК, дослідження показало, що жінки, хворі на рак шийки матки, які втратили цноту у віці до 18 років, мали приблизно на один відсоток більше шансів захворіти на цю хворобу, ніж ті, хто мав статеві стосунки у віці 18 років і старше.

Дослідження також показало, що у тих, хто мав статеві стосунки у віці до 18 років, шанси захворіти на рак шийки матки збільшуються на один відсоток із кожним роком життя.

Автори дослідження дійшли висновку, що секс у більш ранньому віці може мати невеликий вплив на ризик розвитку раку шийки матки. Однак кількість статевих партнерів, як виявилося, не має жодного впливу.

Варто зазначити, що існує декілька факторів ризику, які можуть підвищити ймовірність розвитку раку шийки матки.

І хоча цьому не завжди можна запобігти, є низка речей, які жінки можуть зробити, щоб захистити себе від цього захворювання – це скринінг шийки матки, вакцинація проти ВПЛ та практика безпечного сексу.

Нагадаємо, лікар розповів про прості перевірки у ванній, які допоможуть виявити шість поширених видів раку. Рання діагностика раку може мати вирішальне значення для виживання хворих.

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