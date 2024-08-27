Вчені визначили, скільки цукру треба додавати в чай: ви точно будете здивовані

Яка безпечна добова норма цукру для дорослої людини: рекомендації ВООЗ.
Розповідаємо, скільки треба додавати цукру в чай, яка шкода від надмірного вживання продукту.
Скільки цукру можна додавати в чай: дослідження вчених
Голландські науковці провели дослідження, в якому взяли участь близько трьох тисяч чоловіків. Вчені спостерігали за їхнім здоров'ям упродовж 32 років, щоб визначити, чи може солодкий чай спровокувати серйозні захворювання.
Учасники експерименту вели різний спосіб життя і мали різноманітні харчові звички. У ході дослідження було виявлено, що солодкий чай не шкодить організму. А шкоду наносить надмірне споживання продуктів, які містять забагато цукру. За рекомендаціями ВООЗ на день не варто їсти більше 25 г цукру.
Вчені у своєму дослідженні вивели кількість цукру, яку можна додавати в чай, це 5 грамів на чашку, що становить приблизно одну чайну ложку.
Яка шкода цукру для здоров'я людини
- Ризик хвороб серця. Надмірне вживання цукру та його замінників може призвести до гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань.
- Розвиток діабету. Існують наукові докази того, що споживання цукру у великих кількостях може збільшити ризик розвитку діабету ІІ типу. Бо він провокує різке підвищення глюкози у крові.
- Вплив на здоров'я шкіри. Надмірне вживання цукру провокує появу акне, почервоніння та висипання на шкірі.
- Залежність. Якщо їсти забагато цукру, можна сформувати залежність від самого продукту, а також від різноманітних солодощів.
- Збільшення ваги. Надмірне споживання цукру може спровокувати швидкий набір зайвих кілограмів та ожиріння. Це у свою чергу стане причиною інших проблем зі здоров'ям – хвороб серця та розвитку діабету.
- Вплив на рівень енергії та настрій. Цукор може призводити до раптового підйому енергії та покращення настрою, але це тимчасовий ефект і може бути змінений стрімким падінням цих показників.
- Карієс. Цукор є причиною розвитку карієсу та погіршення здоров'я зубів через сприятливе середовище для росту бактерій в ротовій порожнині.
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