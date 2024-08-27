Вчені визначили, скільки цукру треба додавати в чай: ви точно будете здивовані

Розповідаємо, скільки треба додавати цукру в чай, яка шкода від надмірного вживання продукту.

Скільки цукру можна додавати в чай: дослідження вчених

Голландські науковці провели дослідження, в якому взяли участь близько трьох тисяч чоловіків. Вчені спостерігали за їхнім здоров'ям упродовж 32 років, щоб визначити, чи може солодкий чай спровокувати серйозні захворювання.

Учасники експерименту вели різний спосіб життя і мали різноманітні харчові звички. У ході дослідження було виявлено, що солодкий чай не шкодить організму. А шкоду наносить надмірне споживання продуктів, які містять забагато цукру. За рекомендаціями ВООЗ на день не варто їсти більше 25 г цукру.

Вчені у своєму дослідженні вивели кількість цукру, яку можна додавати в чай, це 5 грамів на чашку, що становить приблизно одну чайну ложку.

Яка шкода цукру для здоров'я людини

Ризик хвороб серця. Надмірне вживання цукру та його замінників може призвести до гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань.

Надмірне вживання цукру та його замінників може призвести до гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань. Розвиток діабету. Існують наукові докази того, що споживання цукру у великих кількостях може збільшити ризик розвитку діабету ІІ типу. Бо він провокує різке підвищення глюкози у крові.

Існують наукові докази того, що споживання цукру у великих кількостях може збільшити ризик розвитку діабету ІІ типу. Бо він провокує різке підвищення глюкози у крові. Вплив на здоров'я шкіри. Надмірне вживання цукру провокує появу акне, почервоніння та висипання на шкірі.

Надмірне вживання цукру провокує появу акне, почервоніння та висипання на шкірі. Залежність. Якщо їсти забагато цукру, можна сформувати залежність від самого продукту, а також від різноманітних солодощів.

Якщо їсти забагато цукру, можна сформувати залежність від самого продукту, а також від різноманітних солодощів. Збільшення ваги. Надмірне споживання цукру може спровокувати швидкий набір зайвих кілограмів та ожиріння. Це у свою чергу стане причиною інших проблем зі здоров'ям – хвороб серця та розвитку діабету.

Надмірне споживання цукру може спровокувати швидкий набір зайвих кілограмів та ожиріння. Це у свою чергу стане причиною інших проблем зі здоров'ям – хвороб серця та розвитку діабету. Вплив на рівень енергії та настрій. Цукор може призводити до раптового підйому енергії та покращення настрою, але це тимчасовий ефект і може бути змінений стрімким падінням цих показників.

Цукор може призводити до раптового підйому енергії та покращення настрою, але це тимчасовий ефект і може бути змінений стрімким падінням цих показників. Карієс. Цукор є причиною розвитку карієсу та погіршення здоров'я зубів через сприятливе середовище для росту бактерій в ротовій порожнині.

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