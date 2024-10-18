Вчені визначили, скільки молока треба обов'язково пити дітям щодня

Молоко – це той продукт, який потрібен усім: і дорослим, і малюкам. Адже одна склянка молока забезпечує 30% добової норми кальцію, 25% — вітаміну D, 24% — вітаміну B, 20% — фосфору й 11% — калію. Ці вітаміни й мінерали вкрай потрібні для нормального росту й розвитку дитини. Розповідаємо, з якого віку можна давати дітям молоко та інші молочні продукти, скільки треба пити на день.

З якого віку можна давати дітям молоко

Для дітей до 6 місяців найкращим харчуванням вважається грудне молоко. По досягненню шестимісячного віку ВООЗ рекомендує поступово вводити в раціон малюка каші та сирки. А саме молоко варто давати дітям не раніше восьмимісячного віку. Цей продукт має бути адаптованим до дитячого організму.

Скільки молока на день треба давати дітям

Канадські вчені визначили, що дітям дошкільного треба давати дві склянки молока на день. Цей продукт містить вітамін D, що допомагає засвоюватися кальцію, який необхідний для міцності кісток. Також цей вітамін зміцнює імунну систему, сприяє розвитку розумових здібностей та захищає від появи серцево-судинних патологій.

У дослідженні брали участь понад 1300 дітей віком від 2 до 5 років. Їхні батьки повідомляли, скільки молока вживають малюки. Під час експерименту у дітей брали кров на аналіз, щоб визначити уміст вітаміну D. Ті діти, які пили більше молока, мали достатню норму вітаміну для організму. Їх імунітет був стійкішим до вірусних та респіраторних захворювань, ніж у дітей, які пили менше двох склянок молока на день.

Американські вчені рекомендують такі норми вживання молока:

дітям від 1 року до 2 – 1-1,5 склянки;

від 2 до 4 років – 2 склянки;

з 9 років – від 3 склянок.

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