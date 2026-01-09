Вчені вражені: саме ця група крові найчастіше зустрічається серед людей, які живуть найдовше

Група крові довгожителів / © pexels.com

Реклама

Зокрема, серед людей, які доживають до поважного віку, найчастіше трапляється перша група крові — I (0). Дослідники припускають, що це може бути пов’язано з підвищеною стійкістю до низки найнебезпечніших захворювань.

Статистика свідчить: люди з групою крові I (0) у середньому мають нижчий ризик інсульту, інфаркту та інших серцево-судинних хвороб. Крім того, у них рідше діагностують рак підшлункової залози та шлунка.

Одне з можливих пояснень полягає в особливостях складу крові. У носіїв першої групи міститься менше чинників, що сприяють утворенню тромбів. Оскільки інфаркт міокарда та інсульт найчастіше виникають саме через тромбоутворення, така особливість може забезпечувати додатковий захисний ефект.

Реклама

Дослідження довгожителів, які перетнули столітній рубіж

У масштабному дослідженні, опублікованому в науковому журналі PLOS Genetics, вчені проаналізували генетичні дані близько 800 людей віком понад 100 років, а також 5400 осіб, яким було приблизно 90 років. Результати показали: варіації у чотирьох ключових генах — зокрема й у гені, пов’язаному з групою крові — можуть істотно впливати на те, наскільки швидко або повільно старіє організм.

Вчені визначили біологічну межу людського життя

Інші дослідження засвідчили: у людей, які доживають до ста років і більше, менше генів, що підвищують ризик хронічних хвороб. Саме тому вони зазвичай страждають від меншої кількості серйозних захворювань порівняно з тими, чия тривалість життя коротша.

Чому одні живуть довше за інших

Науковці дійшли висновку, що секрет довголіття криється не лише в генах. Люди живуть довше, зокрема, тому, що довше зберігають фізичне здоров’я, однак існують і інші захисні механізми старіння, які наука лише починає відкривати.