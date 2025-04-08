Вчені виявили чотири ключові продукти, які можуть допомогти вам жити довше

Дієта

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На Землі розташовані так званих п’ять блакитних зон, які славляться найздоровішим населенням, яке живе найдовше. Йдеться про острови Окінаві (Японія), Сардинія (Італія), Нікоя (Коста-Рика), Ікарія (Греція) та місто Лома-Лінда (США).

Хоча ці місця відомі своїми довгожителями, ви можете внести зміни у свій спосіб життя, які допоможуть вам дожити до 100 років, і для цього вам зовсім не обов’язково переїжджати до Японії. Ключовою частиною життя, яка впливає на здоров’я людини, є дієта. Нещодавно опубліковані нові дані свідчать про те, що є дві основні дієти, яких слід дотримуватися людям, якщо вони хочуть знизити рівень смертності: планетарна здорова дієта та середземноморська дієта, передає Unilad.

Обидві дієти містять чотири конкретні продукти, які ми повинні вживати в їжу.

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Що таке планетарна здорова дієта

Ця дієта передбачає споживання 2 500 калорій на день і зосереджується на високому споживанні фруктів і овочів, цільного зерна, бобових, горіхів і ненасичених олій; помірному споживанні молочних продуктів, крохмалистих овочів, птиці і риби; і низькому споживанні насичених жирів, червоного м’яса і доданого цукру, пояснюється у новому дослідженні.

Що таке середземноморська дієта

Це дієта вже давно асоціюється з численними перевагами для здоров’я, зокрема втратою ваги і зниженням рівня серцево-судинних захворювань.

Знаменита дієта багата на фрукти та овочі (сезонні), бобові, цільнозернові та горіхи, з оливковою олією як основним харчовим жиром, більшим споживанням білого або нежирного м’яса, ніж червоного або обробленого м’яса, і помірним споживанням молочних продуктів, риби та яєць.

Які чотири продукти подовжують життя

Дослідження показало, що деякі компоненти планетарної здорової дієти (фрукти, молочні продукти і ненасичені олії), а також горіхи, які є частиною середземноморської дієти, незалежно одне від одного пов’язані з нижчою смертністю.

Низьке споживання випічки та газованих напоїв також виявилося пов’язаним з нижчою смертністю.

Говорячи про це, докторка Мерседес Сотос Прієто, доцентка кафедри гігієни навколишнього середовища в Автономному університеті, зазначила: «Більш висока прихильність до обох дієт була аналогічно пов’язана з більш низькою смертністю від усіх причин».

Як вони дійшли такого висновку

Дослідники відстежували споживання їжі понад 11 000 дорослих людей, середній вік яких становив 47,5 років, 52,2 відсотка з них були жінками.

Потім їм виставляли бали на основі споживання ними 15 груп продуктів харчування за шкалою планетарної здорової дієти і того, наскільки ретельно вони дотримувалися середземноморської дієти.

За учасниками спостерігали близько 14,4 років, протягом яких сталося 1 157 смертей.

Дослідники дійшли висновку: «Більш ретельне дотримання планетарної здорової дієти і середземноморської дієти також було пов’язане з нижчою смертністю від усіх причин.

«Учасники, які перебували у верхній третині за рівнем дотримання планетарної здорової дієти, мали на 22% менший шанс померти, ніж ті, хто перебував у нижній третині».

У дослідженні додається: «Що стосується середземноморської дієти, то учасники, які належали до верхньої третини, мали на 21% менший шанс померти, ніж ті, хто належав до нижньої третини».

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