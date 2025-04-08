- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 3 хв
Вчені виявили чотири ключові продукти, які можуть допомогти вам жити довше
Нове дослідження показало, що є чотири продукти, які можуть допомогти прожити до 100 років.
На Землі розташовані так званих п’ять блакитних зон, які славляться найздоровішим населенням, яке живе найдовше. Йдеться про острови Окінаві (Японія), Сардинія (Італія), Нікоя (Коста-Рика), Ікарія (Греція) та місто Лома-Лінда (США).
Хоча ці місця відомі своїми довгожителями, ви можете внести зміни у свій спосіб життя, які допоможуть вам дожити до 100 років, і для цього вам зовсім не обов’язково переїжджати до Японії. Ключовою частиною життя, яка впливає на здоров’я людини, є дієта. Нещодавно опубліковані нові дані свідчать про те, що є дві основні дієти, яких слід дотримуватися людям, якщо вони хочуть знизити рівень смертності: планетарна здорова дієта та середземноморська дієта, передає Unilad.
Обидві дієти містять чотири конкретні продукти, які ми повинні вживати в їжу.
Що таке планетарна здорова дієта
Ця дієта передбачає споживання 2 500 калорій на день і зосереджується на високому споживанні фруктів і овочів, цільного зерна, бобових, горіхів і ненасичених олій; помірному споживанні молочних продуктів, крохмалистих овочів, птиці і риби; і низькому споживанні насичених жирів, червоного м’яса і доданого цукру, пояснюється у новому дослідженні.
Що таке середземноморська дієта
Це дієта вже давно асоціюється з численними перевагами для здоров’я, зокрема втратою ваги і зниженням рівня серцево-судинних захворювань.
Знаменита дієта багата на фрукти та овочі (сезонні), бобові, цільнозернові та горіхи, з оливковою олією як основним харчовим жиром, більшим споживанням білого або нежирного м’яса, ніж червоного або обробленого м’яса, і помірним споживанням молочних продуктів, риби та яєць.
Які чотири продукти подовжують життя
Дослідження показало, що деякі компоненти планетарної здорової дієти (фрукти, молочні продукти і ненасичені олії), а також горіхи, які є частиною середземноморської дієти, незалежно одне від одного пов’язані з нижчою смертністю.
Низьке споживання випічки та газованих напоїв також виявилося пов’язаним з нижчою смертністю.
Говорячи про це, докторка Мерседес Сотос Прієто, доцентка кафедри гігієни навколишнього середовища в Автономному університеті, зазначила: «Більш висока прихильність до обох дієт була аналогічно пов’язана з більш низькою смертністю від усіх причин».
Як вони дійшли такого висновку
Дослідники відстежували споживання їжі понад 11 000 дорослих людей, середній вік яких становив 47,5 років, 52,2 відсотка з них були жінками.
Потім їм виставляли бали на основі споживання ними 15 груп продуктів харчування за шкалою планетарної здорової дієти і того, наскільки ретельно вони дотримувалися середземноморської дієти.
За учасниками спостерігали близько 14,4 років, протягом яких сталося 1 157 смертей.
Дослідники дійшли висновку: «Більш ретельне дотримання планетарної здорової дієти і середземноморської дієти також було пов’язане з нижчою смертністю від усіх причин.
«Учасники, які перебували у верхній третині за рівнем дотримання планетарної здорової дієти, мали на 22% менший шанс померти, ніж ті, хто перебував у нижній третині».
У дослідженні додається: «Що стосується середземноморської дієти, то учасники, які належали до верхньої третини, мали на 21% менший шанс померти, ніж ті, хто належав до нижньої третини».
Нагадаємо, що потрібно додавати до кави, щоб не старіти.