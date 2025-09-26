Вчені виявили неочікувані ознаки артриту, які з’являються задовго до появи болю

Ознаки артриту / © Credits

Багаторічне дослідження вчених показало, що перші ознаки ревматоїдного артриту можуть проявлятися набагато раніше до того, коли людина почне відчувати біль.

Про це пише Newsweek.

Учені з трьох американських університетів з’ясували: якщо людина має схильність до аутоімунного захворювання, її імунна система починає працювати «неправильно» за багато років до того, як людина почне хворіти.

Упродовж кількох років науковці вивчали людей, у яких є антитіла ACPA — це біомаркери, які вказують на ризик розвитку ревматоїдного артриту. Дослідження допомогло виявити раніше невідомі фактори, що впливають на виникнення цієї хвороби.

«У людей, які мають ризик розвитку ревматоїдного артриту, спостерігається поширене запалення та ознаки імунної активності, зокрема в B-клітинах, які виробляють аутореактивні антитіла, що характеризують ревматоїдний артрит, та T-клітинах, які взаємодіють з B-клітинами та інструктують їх виробляти ці антитіла», — пояснив автор дослідження та дослідник Інституту Аллена Марк Гіллеспі.

За його словами, також вдалося виявити імунні зміни в «наївних» Т-клітинах.

«Це важливо, оскільки ці клітини раніше не стикалися з жодними загрозами. Водночас це свідчить про те, що імунні клітини у людей з ризиком розвитку ревматоїдного артриту вже запрограмовані реагувати детермінантним чином», — зауважив дослідник.

Протягом досліджень, вчені виявили такі ранні ознаки хвороби: поширене запалення, порушення роботи імунних клітин, зміна стану клітин та їх надмірне розростання, а також запалення в крові, подібне до того, що відбувається в суглобах.

Вчені зауважують, що нові симптоми можуть допомогти лікарям точніше визначити, хто з людей у групі ризику дійсно схильний до розвитку ревматоїдного артриту. Це дозволить їм проводити більш цілеспрямовані обстеження та починати профілактику на ранніх етапах.

«Якщо ми знайдемо способи запобігти першим набрякам суглобів при ревматоїдному артриті або навіть „перезавантажити“ імунну систему на стадії ризику, це може призвести до того, що люди ніколи не захворіють на повноцінний ревматоїдний артрит або матимуть набагато легшу форму захворювання», — зазначив автор дослідження, професор ревматології Кевін Дін.

