Вчені виявили неочікуваний побічний ефект вакцини від COVID-19: в чому він полягає

Вчені знайшли неочікуваний ефект вакцини проти Covid-19 / © unsplash.com

Згідно з результатами дослідження, вакциновані діти з атопічним дерматитом (екземою) рідше хворіють на інші інфекційні та алергічні захворювання, ніж ті, хто не отримував щеплення від коронавірусу.

Атопічний дерматит — це хронічне запальне захворювання шкіри, яке часто передує розвитку астми або алергічного риніту. Такі діти мають підвищену схильність до респіраторних і шкірних інфекцій. Нове дослідження показало, що вакцинація може не лише захистити від COVID-19, а й зменшити ризик ускладнень, пов’язаних із цими станами.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь понад 11 500 дітей віком до 17 років із діагнозом “атопічний дерматит”. Половина отримала щеплення від COVID-19, інша половина — ні. Команда науковців під керівництвом доктора Трістана Нгуєна порівняла результати, виключивши дітей із тяжкими супутніми захворюваннями чи перенесеною коронавірусною інфекцією.

Результати виявилися обнадійливими: серед вакцинованих спостерігали менше випадків бронхіту, отиту, пневмонії, шкірних інфекцій та інфекцій верхніх дихальних шляхів. Також зменшився ризик астми, контактного дерматиту, алергічного риніту та харчової анафілаксії.

Наукові висновки

“Наші результати свідчать, що вакцинація від COVID-19 може знизити ризик прогресування атопічних і алергічних захворювань у дітей з екземою”, — зазначив керівник дослідження доктор Чжибо Ян.

За його словами, вакцинація не лише зміцнює імунітет, а й покращує якість життя дітей з хронічними шкірними хворобами.

Ці висновки підкреслюють, що вакцинація проти COVID-19 важлива не лише як захист від коронавірусу, а й як додаткова підтримка імунної системи дітей, схильних до алергій та інфекцій.