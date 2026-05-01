Вчені виявили несподіваний зв’язок між вживанням популярного снека та ризиком деменції

Вживання чіпсів руйнує увагу та викликає слабоумство

Реклама

Аналіз когнітивного здоров’я понад двох тисяч дорослих пацієнтів виявив, що збільшення споживання ультраобробленої їжі безпосередньо впливає на погіршення уваги та підвищує ризики розвитку деменції у людей середнього та похилого віку. Такий негативний ефект виникає навіть при додаванні до щоденного меню всього однієї стандартної пачки картопляних чіпсів чи порції морозива.

Про результати масштабного медичного дослідження фахівців австралійського Університету Монаша пише UNILAD.

Вплив хімічних добавок на мозок

Під час тестувань науковці не виявили прямого зв’язку між ультраобробленими продуктами та втратою пам’яті, проте зафіксували серйозне зниження концентрації. За словами провідної авторки дослідження докторки Барбари Кардозо, клінічні тести показали послідовне зниження швидкості обробки інформації та візуальної уваги. Цікаво, що учасники експерименту загалом дотримувалися здорової середземноморської дієти, але корисні продукти не змогли компенсувати шкоду від фабричної їжі.

Реклама

Науковиця пояснює, що наявність в їжі промислових консервантів та підсолоджувачів вказує на небезпечні механізми, пов’язані з самим ступенем обробки. Тобто проблема полягає не просто в нестачі здорової їжі, а в прямому негативному впливі хімічних добавок на нормальне функціонування нервової системи.

Глобальна загроза здоров’ю

Проблема надмірного споживання фабричних продуктів набуває масштабів глобальної епідемії у багатьох розвинених країнах. Наприклад, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, понад 53% усіх спожитих калорій у країні припадає саме на шкідливу ультраоброблену їжу.

Багато медичних експертів уже відкрито порівнюють шкоду від такого раціону із наслідками куріння. Нещодавно фахівець у галузі громадської охорони здоров’я доктор Ван Туллекен публічно заявив, що ультраоброблена їжа «обігнала тютюн як головна причина передчасної смерті на планеті Земля». Він наголосив на необхідності прирівняти таку їжу до речовин, що викликають залежність, адже вона провокує не лише ожиріння, а й довгий список інших критичних проблем зі здоров’ям.

Нагадаємо, ще одне дослідження виявило, що чипси, солодкі напої та готові страви можуть впливати не лише на фізичне здоров’я, але й на емоційний стан і поведінку дітей. Така їжа провокує тривожність, агресію та гіперактивність.

Реклама

Новини партнерів