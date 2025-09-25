Вчені виявили нову несподівану користь кави, про яку мало хто здогадується

Кава / © unsplash.com

Нове дослідження показало, що кофеїн може допомагати людям довше працювати над складними або нерозв’язними завданнями, особливо якщо вони нещодавно зазнали стресу.

Робота опублікована в журналі PsyPost.

Кофеїн давно відомий як стимулятор уваги та пильності. Раніше дослідження на тваринах показували, що він зменшує “безрух” під час поведінкових тестів, які традиційно використовуються для оцінки активності антидепресантів. Тепер вчені перевірили, чи подібний ефект спостерігається у людей.

У серії експериментів взяли участь 329 студентів коледжу Амгерст. Учасники отримували жувальні гумки з кофеїном (40–100 мг) або без нього і виконували завдання, де частина завдань була нерозв’язною. Дослідження вимірювало, як довго люди продовжують спроби після того, як вирішили доступні частини завдань.

Основні висновки:

Кофеїн у дозі 100 мг збільшив наполегливість у завданні з прихованими об’єктами: час, витрачений на пошук, зріс від 38% до 52%.

Ефект кофеїну на наполегливість посилювався у стресових умовах: учасники, які пройшли соціально оцінюваний холодовий тест, працювали довше та ефективніше.

У нестресових умовах кофеїн незначно знижував наполегливість.

Дослідники підкреслюють, що наполегливість — складна поведінка, на яку впливають психологічні та фізіологічні процеси, включно з нейромедіаторами (дофамін, норадреналін, аденозин) та гормонами стресу (кортизол).

“Кофеїн може підвищувати здатність активно впорюватися зі стресом і не здаватися перед труднощами”, — зазначила авторка дослідження Сара Тарджен. Вона додає, що потрібні подальші експерименти, щоб перевірити вплив кофеїну на інші типи завдань і довгострокові проєкти.