Вчені виявили, що фізичні вправи рятують від деменції: як це працює

Ходьба / © pixabay.com

Реклама

Десятиліття досліджень підтверджують, що фізична активність є потужним захистом від когнітивного зниження, включаючи деменцію. Нове масштабне дослідження, опубліковане в рамках Фремінгемського дослідження серця (США), дало одні з найчіткіших відповідей: активне життя після 45 років значно зменшує ризик деменції — і цей ефект поширюється навіть на людей із генетичною схильністю.

Про це пише Sciencealert.

Ключові висновки дослідження

Дослідження базувалося на даних понад 4290 учасників когорти «Нащадок» Фремінгемського дослідження, які регулярно звітували про свою фізичну активність, починаючи з 1970-х років.

Реклама

Активність у середньому та старшому віці є ключовою. Учасники, які мали найвищий рівень активності в середньому віці (45–64 роки) та старшому віці (65+ років), мали на 41–45% меншу ймовірність розвитку деменції, ніж ті, хто був найменш активним. Цей зв’язок залишався значущим навіть після врахування інших факторів ризику, таких як вік, освіта, високий тиск та діабет.

Дослідники вивчили зв’язок з алелем APOE ε4 — відомим генетичним фактором ризику хвороби Альцгеймера. У середньому віці фізична активність знижувала ризик деменції лише в осіб без цієї генетичної схильності.

У старшому віці (65+) вища активність знижувала ризик деменції як у носіїв, так і в тих, хто не має генетичного фактора. За даними вчених, це свідчить, що активний спосіб життя забезпечує значущий захист навіть для генетично схильних людей. Фізична активність у ранньому дорослому віці (26–44 роки) не продемонструвала прямого впливу на ризик розвитку деменції.

Як це працює?

Вчені давно знають, що фізична активність покращує кровотік до мозку, підвищує нейропластичність і зменшує хронічне запалення — процеси, які захищають від когнітивного зниження. Це дослідження, яке вирізняється великою вибіркою та довгостроковим спостереженням, додає новий рівень розуміння того, коли саме рух має найбільше значення.

Реклама

Автори дослідження зазначають, що отримані висновки зміцнюють повідомлення для громадського здоров’я: рухатися більше необхідно в будь-якому віці, але найбільший захисний ефект забезпечує активність, розпочата або підтримана в середньому та літньому віці.

Також зазначається, що дослідження має деякі обмеження, зокрема самостійне оцінювання учасниками своєї активності та переважно європейське походження когорти, що обмежує узагальнення результатів на більш різноманітні групи населення.

Нагадаємо, у суспільстві існує багатомільйонна індустрія, зосереджена на пошуку способів уповільнення старіння, але, як виявилося, ключ до довголіття лежить у простих щоденних звичках.

Також повідомлялося, що вживаючи сир хоча б раз на тиждень, можна помітно зменшити ймовірність розвитку серйозного захворювання, від якого, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, страждають понад 50 мільйонів людей у світі. До такого висновку нещодавно дійшли японські дослідники.