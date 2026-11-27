Тривалий сон може бути пов’язаний із підвищеним ризиком смерті / © Associated Press

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Сон тривалістю 9 і більше годин на добу пов’язаний із вищим ризиком передчасної смерті переважно у дорослих із уже діагностованими серцевими хворобами, виступаючи маркером прихованої вразливості організму, а не прямою причиною смерті.

Про це повідомляє New Atlas, посилаючись на дослідження.

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Згідно з результатами дослідження, у дорослих із вже існуючими проблемами з серцем, які сплять понад дев’ять годин на добу, ймовірність смерті протягом наступних 15 років виявилася приблизно на 50% вищою, ніж у тих, хто спить по 7–8 годин.

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Дослідники порівняли дані з національною статистикою смертності, щоб з’ясувати, скільки людей померло до кінця 2019 року.

З’ясувалося, що за 15 років майже половина учасників опитування померла, причому кожен шостий випадок смерті був пов’язаний із серцево-судинними захворюваннями. З урахуванням таких факторів, як вік, куріння та фізична активність, вчені з’ясували, що загальний рівень смертності від різних причин серед тих, хто спить 9 годин і більше, був на 51% вищим порівняно з тими, хто спить 7–8 годин на добу. Імовірність смерті саме від серцево-судинних захворювань у тих, хто спав довше, була вищою на 53%.

Серед учасників, які спали 6 годин або менше, не виявили суттєвого зв’язку з підвищеним ризиком смерті. Водночас в решти людей, які відпочивали від 6-7 годин на добу, шанси померти були найнижчими серед усіх.

Хоча повноцінний сон необхідний для здоров’я, надмірно тривалий відпочинок за наявності серцевих захворювань може бути ознакою інших проблем зі здоров’ям, кажуть вчені.

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«Наші результати підтверджують інтерпретацію тривалого сну радше як маркера прихованої вразливості організму, ніж як безпосередньої причини виникнення проблем зі здоров’ям», — пояснили науковці.

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