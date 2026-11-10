Вчені визначили найвиснажливіше десятиліття нашого життя: які це роки

Не 20 і не 30 років: вчені назвали найвиснажливіше десятиліття життя / © pexels.com

Реклама

Найважчим і найбільш виснажливим періодом життя можуть бути не підліткові роки чи бурхлива молодість, як вважалося раніше, а десятиліття після 40 років. Саме в цей час людина часто стикається з поєднанням вікових змін організму, підвищеного навантаження на роботі та сімейних обов’язків.

Про це пише польське видання Оnet із посиланням на пояснення професорки анатомії Мішель Спір з Брістольського університету у Великій Британії.

Реклама

Кожне десятиліття життя має свої труднощі

Після 40 років може виникнути невідповідність між фізичними здібностями та зростаючими вимогами повсякденного життя. Зміни рівня енергії в поєднанні зі зростаючими вимогами роботи та сімейних обов’язків можуть сприяти відчуттю виснаження.

Реклама

Багато хто вважає, що найвиснажливішим періодом життя є підліткові роки — через швидкі зміни в нашому тілі, стрес у школі та наш перший романтичний досвід — або двадцяті роки, коли ми намагаємося знайти своє місце. Дехто каже, що саме в тридцяті роки з’являється страх старіння, похмілля триває днями, а вперше з’являється біль у спині. Однак наукові дослідження показують, що найскладнішим часом насправді є не жодне з цих десятиліть.

За словами професорки Мішель Спір, спеціалістки з анатомії з Брістольського університету у Великій Британії, сорокові роки можуть бути найвиснажливішим десятиліттям життя.

Вона пояснює, що тоді виникає «розбіжність між біологією та вимогами повсякденного життя», що сприяє відчуттю втоми.

У наші 20 років м’язи відновлюються швидше, запальні реакції коротші, а вироблення клітинної енергії ефективніше. Після 40 років відновлення може тривати значно довше, тому щоденні виклики стають складнішими.

Реклама

Водночас робота та сімейні обов’язки часто стають більш вимогливими. Багато людей обіймають відповідальніші посади, що пов’язано з більшим стресом та вищими очікуваннями. Вдома подружжя, які стали батьками у тридцять років, також можуть зіткнутися з труднощами виховання своїх дітей протягом цього десятиліття.

Однак цей період не обов’язково означає постійну втому. З віком обставини та щоденні обов’язки змінюються, тому кількість тисків, які призводять до виснаження, може поступово зменшуватися.

Експерти також наголошують, що рівень енергії індивідуальний і залежить від здоров’я, життєвої ситуації та щоденного стресу.

Раніше ми писали, що означає звичка ходити з руками за спиною.

Реклама

Новини партнерів