Вчені визначили улюблені страви, які підвищують ризик деменції: що треба знати

Нове 15-річне дослідження за участю майже 2500 осіб у Швеції показало, що вживання великої кількості червоного м’яса та солодких газованих напоїв значно прискорює розвиток хронічних захворювань, зокрема деменції, хвороб серця та судин.

Користь здорової дієти

Учасники, що дотримувалися середземноморської дієти або дієти MIND (спрямована на здоров’я мозку), мали значно менше хронічних захворювань, ніж ті, хто мав найбідніший раціон. Вчені дійшли висновку, що правильне харчування допомагає уповільнити процес старіння та накопичення хвороб, що пов’язано зі зменшенням запальних процесів в організмі.

Середземноморська дієта: багата на овочі, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи, бобові та корисні жири (оливкова олія).

Дієта MIND: поєднує елементи середземноморської дієти з підходом DASH, приділяючи особливу увагу листовій зелені, ягодам та обмежуючи смажену їжу, вершкове масло та солодощі.

Натомість, дієта з високим вмістом червоного та обробленого м’яса, а також солодких напоїв, що сприяє запаленню, прискорювала розвиток хвороб.

Деталі дослідження та висновки

За результатами дослідження, люди з найздоровішим харчуванням мали в середньому на дві-три хронічні хвороби менше порівняно з тими, хто їв нездорову їжу. Особливо помітним захисний ефект був для жінок та літніх людей віком від 78 років.

Вчені зазначають, що харчування безпосередньо впливає на розвиток серцево-судинних та нейропсихіатричних захворювань, включаючи деменцію, хворобу Паркінсона та депресію, але не має значного впливу на проблеми з суглобами, такі як артрит.

Дослідження підкреслює важливість здорового раціону для активного довголіття, особливо на тлі того, що неправильне харчування та ультраоброблені продукти спричиняють епідемію хвороб, пов’язаних зі способом життя.

