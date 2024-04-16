Вчені й лікарі рекомендують замінити цією рибою червоне м’ясо, і ось чому

Згідно результатів дослідження, які було опубліковано в Тhe Guardian, заміна червоного м’яса на кормову рибу – оселедець, сардину та анчоуси, здатна врятувати 750 тисяч життів. Оскільки оселедець, сардина й анчоуси є найбільш екологічно чистими й високопоживними видами риби, що живе у світовому океані.

У чому користь харчування кормовою рибою: дослідження вчених

Команда японських й австралійських учених провела дослідження, залучивши дані з понад 130 країн світу. Такий тип харчування був би дуже корисним для людей, що живуть у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Бо найбільше смертей від серцевих нападів припадає саме на ці регіони.

Науковці пропонують обмежити споживання червоного м’яса і включити у свій раціон морепродукти. Оскільки вони в кілька разів поживніші, місять безліч корисних речовин, які запобігають захворюванням, що пов’язані з харчуванням, до якого входить червоне м’ясо.

Оселедець, сардина та анчоуси за рахунок вмісту поліненасичених жирних кислот омега-3 знижують ризик серцевих нападів. Також кормова риба багата на вітаміни групи В, К, Е та кальцій. Тому науковці змоделювали сценарій, який показує, що до 2050 року можна буде врятувати 750 тисяч життів, якщо мінімізувати вживання червоного м’яса і збільшити споживання кормової риби.

Хоча дослідники визнають, що повністю замінити червоне м’ясо на рибу не вдасться, проте збільшити її вживання цілком можливо. Це зможе запобігти захворюванням серця й судин у людей і врятувати багато життів на планеті.

Яка користь оселедця, сардини й анчоусів для здоров’я

Користь сардини. Лікарі наголошують, що цю рибу варто їсти усім, хто хоче швидко схуднути, бо це прекрасне джерело низькокалорійного білка. Регулярне вживання цієї риби здатне допомогти наростити м’язову тканину, прискорити процеси травлення і стабілізувати рівень глюкози в крові. Сардина містить багато омега-3, тому підтримує здоров’я серця, активує мозкову діяльність, підвищує еластичність шкіри й судин.

Лікарі наголошують, що цю рибу варто їсти усім, хто хоче швидко схуднути, бо це прекрасне джерело низькокалорійного білка. Регулярне вживання цієї риби здатне допомогти наростити м’язову тканину, прискорити процеси травлення і стабілізувати рівень глюкози в крові. Сардина містить багато омега-3, тому підтримує здоров’я серця, активує мозкову діяльність, підвищує еластичність шкіри й судин. Користь оселедця. Це досить жирний вид риби, проте багатий на білок, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни групи В і D. Також оселедець містить залізо, фтор, фосфор і калій, тому вкрай корисний для кісткової тканини. За рахунок вживання риби активізується розумовий процес, покращується робота мозку. Поліненасичені жирні кислоти, що є у складі риби, чудово захищають від хвороб серця та судин. Також оселедець вкрай корисний для вагітних жінок, але його треба їсти у помірних кількостях.

Це досить жирний вид риби, проте багатий на білок, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни групи В і D. Також оселедець містить залізо, фтор, фосфор і калій, тому вкрай корисний для кісткової тканини. За рахунок вживання риби активізується розумовий процес, покращується робота мозку. Поліненасичені жирні кислоти, що є у складі риби, чудово захищають від хвороб серця та судин. Також оселедець вкрай корисний для вагітних жінок, але його треба їсти у помірних кількостях. Користь анчоусів. Вітамінний та мінеральний склад цієї риби вкрай багатий. Тому анчоуси корисні для всіх систем організму. У складі риби, окрім омега-3, міститься фтор, залізо, калій, магній, селен, мідь, цинк і фосфор. Регулярне вживання анчоусів корисне для серця, шкіри, мозку, кісток і зубів. Також це прекрасна риба для схуднення, бо містить білок, вітаміни групи В, Е і К. Дослідження науковців показують, що анчоуси корисні для серця, мозку, здоров’я очей та імунітету. Також вживання риби сприяє виведенню токсинів та зниженню "поганого" холестерину в крові.

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