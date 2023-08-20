Вчені з'ясували, чому засмага на шкірі з'являється не одразу

Науковці вважають, що у майбутньому це допоможе під час лікування від радіації та раку.

Вчені після дослідження встановили, чому засмага на шкірі проявляється не одразу, а через деякий час. Це все пов'язано із захисними реакціями організму через вплив ультрафіолетового випромінювання.

Про це пише ScienceAlert.

Експериментуючи зі шкірою людини та мишей, команда під керівництвом молекулярного біолога Надава Елкоші з Тель-Авівського університету в Ізраїлі виявила, що засмага з'являється лише після того, як шкіра подбала про екстрене відновлення ДНК.

"Ми маємо два механізми, покликані захистити шкіру від впливу небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Перший механізм відновлює ДНК у пошкоджених радіацією клітинах шкіри, тоді як другий механізм передбачає підвищене вироблення меланіну, який затемнює шкіру, щоб захистити її від майбутнього впливу радіації", - пояснює Елкоші.

Елкоші та його команда припустили, що затримка засмаги є наслідком пріоритизації ресурсів. По суті, всі ресурси клітини мобілізуються для того, щоб якомога швидше відновити пошкодження. Лише після того, як це завдання виконано, клітина може виділити ресурси на виробництво меланіну.

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники спочатку піддали людську шкіру ультрафіолетовому випромінюванню. Це було зроблено для того, щоб науковці могли вивчити активність клітини у відповідь на радіаційне пошкодження.

Вони підтвердили, що протеїнкіназа під назвою АТМ, яка активується при пошкодженні ДНК і є критично важливою для відновлення клітин, вступає в дію незабаром після впливу ультрафіолетового випромінювання. Це цікаво, але команді потрібно було більше інформації.

"Генетична інформація повинна бути захищена від мутацій, тому цей механізм відновлення має пріоритет всередині клітини під час впливу ультрафіолетового випромінювання сонця. Механізм репарації ДНК, по суті, каже всім іншим механізмам у клітині: "Зупиніть все і дайте мені спокійно попрацювати". Одна система ефективно паралізує іншу, поки корекція ДНК не досягне свого піку, що відбувається через кілька годин після впливу ультрафіолету", - пояснює Карміт Леві, біохімік і молекулярний біолог з Тель-Авівського університету.

Команда науковців підозрює, що відновлення ДНК може навіть використовувати деякі компоненти механізму пігментації, щоб максимізувати шанси на виживання клітин і мінімізувати шанси на мутацію.

Відкриття, за словами вчених, може бути використане для вивчення, розуміння, запобігання та лікування наслідків радіаційного ураження шкіри.

"Це наукове відкриття виявило молекулярний механізм, який може слугувати основою для подальших досліджень, що можуть призвести до інноваційних методів лікування, які забезпечать максимальний захист шкіри від радіаційного ураження. У довгостроковій перспективі це може навіть сприяти профілактиці раку шкіри", - каже Леві.

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