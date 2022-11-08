Вчені з'ясували, що політичні події негативно впливають на сон людей

Стрес, викликаний будь-якими політичними подіями, негативно впливає на здоров'я громадян, в тому числі на сон.

Вплив масштабних політичних та суспільних подій на сон людини досліджували спеціалісти з Медичного центру Beth Israel Deaconess (BIDMC). Висновки вчених щодо негативного впливу політичних подій на суспільство в цілому були опубліковані у науковому виданні Sleep Health.

У ході більшого дослідження щодня з 1 до 13 жовтня 2020 року, а також з 30 жовтня до 12 листопада 2020 року опитували 437 американців та 106 мешканців інших країн. Опитування проводили напередодні або після значних політичних подій, наприклад, виборів.

З'ясувалося, що у дні перед виборами учасники перебували у стресі, вживали алкоголь. Крім того, напередодні виборів багато хто з учасників взагалі не могли спати. Жителі США повідомляли, що в ніч виборів вони часто прокидалися і гірше спали.

У дні перед виборами у всіх учасників опитування різко збільшився рівень стресу. Значно виросло споживання алкоголю американцями у день виборів, у Хелловін та в день, коли результати виборів були оголошені.

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