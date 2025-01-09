Вчені з'ясували, що раннє куріння може коштувати здоров’я на все життя

Куріння в ранньому віці може мати серйозні наслідки для здоров'я.

Нещодавнє дослідження вчених підтвердило, що куріння дітей до 15 років істотно підвищує ймовірність розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) в дорослому віці.

Про це повідомило видання News Medical.

Дослідження виявило, що люди, які почали палити в дитинстві, мають значно більшу вразливість до цього захворювання. Учасників дослідження розділили на групи залежно від віку початку куріння: до 15 років, після 15 років та ті, хто не курив. Результати показали, що у 29% тих, хто почав курити раніше, розвинулася ХОЗЛ, порівняно з 21% серед тих, хто почав пізніше, та — з 7,5% серед некурців.

Статистичні моделі показали, що у людей, які почали палити до 15 років, ризик розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) виявився на 27% вищим порівняно з тими, хто почав курити пізніше. Це дослідження також вказує, що навіть серед курців середньої інтенсивності ранні курці мали значно більшу схильність до розвитку ускладнень.

"Дослідження підкреслило, що тривалість куріння є сильнішим прогностичним фактором ризику ХОЗЛ, ніж кількість років куріння", — йдеться в матеріалі.

Попри важливі результати, дослідження має певні обмеження, зокрема залежність від самозвітних даних і відсутність інформації про вплив пасивного куріння в дитинстві. Проте, з огляду на великий масив даних і методологічну строгість, результати дослідження підкреслюють важливість захисту легеневої функції у підлітковому віці для зниження ризиків розвитку захворювань у майбутньому.

Нагадаємо, вчені з’ясували, в якому віці підвищення кров’яного тиску становить найбільшу небезпеку.

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