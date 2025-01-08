Вчені з’ясували, в якому віці підвищення кров’яного тиску становить найбільшу небезпеку

Вчені з Університетського коледжу Лондона визначили, що підвищений кров'яний тиск в певному віці може мати серйозні наслідки для здоров'я.

Про це повідомила пресслужба UCL.

Результати дослідження, проведеного на основі спостереження за 500 людьми, народженими в 1946 році, показали важливі зв'язки між артеріальним тиском і станом мозку.

Виявилось, що високий артеріальний тиск у віці 53 років, а також його швидке підвищення між 43 і 53 роками, може спричинити більше пошкоджень кровоносних судин та "міні-інсультів" у мозку до 70 років.

Також було зафіксовано, що підвищений тиск у 43 роки й більші підвищення у віці від 36 до 43 років пов'язаний з меншою кількістю об'єму мозку. Однак, цей фактор не мав суттєвого впливу на рівень амілоїдного білка в мозку, що є показником Альцгеймера, і не передбачав проблем з пам'яттю чи мисленням у такому віці.

"Високий кров'яний тиск у середньому віці є одним із найпотужніших факторів ризику розвитку деменції, який ми можемо легко контролювати та управляти ним. Дослідження вже свідчать про те, що більш агресивне лікування високого кров'яного тиску в останні роки може покращити здоров'я мозку сучасних старших поколінь. Ми повинні продовжувати розвивати це розуміння, виявляючи і контролюючи високий кров'яний тиск навіть у тих, хто перебуває на початку середнього віку", - зазначили вчені.

Нагадаємо, названо спецію, яка допомагає знизити високий кров’яний тиск.

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