Вчені з’ясували, як кава і чай впливають на здоров’я людини

Вчені з’ясували, як кава і чай впливають на здоров’я людини

Люди, які п'ють каву чи чай, рідше страждають інсультами.

Вживання кави або чаю знижує ризик розвитку інсульту та деменції. Це з’ясували китайські вчені з Тяньцзіньського медичного університету.

Результати дослідження опубліковані в журналі PLOS Medicine.

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Спеціалісти вивчили дані 365 682 осіб. Фахівці відбирали бажаючих взяти участь в експерименті від 2006 до 2010 року, дані добровольців реєстрували до 2020 року. На початку дослідження китайці розповіли, як часто п'ють каву чи чай. За 14 років у 5079 учасників розвинулася деменція, а у 10053 стався інсульт.

Проаналізувавши зібрані дані, вчені дійшли висновку: люди, які випивають дві-три чашки кави або три-п'ять чашок чаю на день (або обидва напої до шести чашок щодня) рідше страждають інсультами та слабоумством.

Значно гіршими були результати у тих, хто не пив ці напої.

“Помірне вживання кави та чаю, окремо або у поєднанні, було пов'язане з низьким ризиком інсульту та деменції”, — наголосили експерти, зазначивши, що їх можна використовувати для профілактики захворювань.

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health, показало, що у тих, хто вживає каву, на 21% рідше розвиваються хронічні захворювання печінки, на 20% рідше - хронічна хвороба печінки або жирова хвороба печінки, і на 49% рідше помирати від хронічної печінки. захворювання, ніж ті, хто не пив каву.

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