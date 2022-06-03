Вчені з'ясували, як серце відновлюється після нападів

Імунна відповідь організму відіграє найважливішу роль у відновленні серця після серцевого нападу.

Щоб серце почало працювати знову нормально після серцевого нападу, повинні зникнути пошкоджені або мертві клітини, впевнені вчені з Північно-Західного університету, штат Іллінойс.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Дослідники з'ясували, що в процесі "самолікування" серця головну роль відіграють макрофаги — особливі клітини, які можуть знищувати чужорідні частинки в організмі, а також відмерлі клітини. З’ясувалося, що макрофаги першими приходять на допомогу серцю та допомагають його відновленню після серцевого нападу завдяки тому, що вони виробляють особливий тип білка — VEGFC.

"Наше дослідження показує, що ці імунні клітини, макрофаги, після серцевого нападу прямують до серця і поглинають пошкоджені або відмерлі тканини. А білок VEGFC, який вони виробляють, допомагає серцю швидше відновити свою нормальну роботу", — сказав Едвард Торп із Північно-Західного університету.

Раніше вчені з’ясували, що вік печінки не залежить від віку самої людини. У середньому нашій печінці завжди менш як три роки.

Серцево-судинні захворювання та їх профілактика — кардіохірург Костянтин Руденко

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