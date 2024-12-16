Вчені з'ясували, яка популярна дієта негативно впливає на волосся

Модний план харчування, який розхвалюють як такий, що допомагає схуднути, знизити рівень цукру в крові та зменшити запалення, може мати дуже неприємний побічний ефект – пишні локони можуть втратити свій об'єм.

Нове дослідження показало, що миші, які перебували на інтервальному голодуванні, яке передбачає обмеження приймання їжі до певного денного вікна, мали кращий метаболізм, але повільніше зростання шерсті, ніж миші з цілодобовим доступом до їжі, передає New York Post.

А коли дослідили те саме на людях, то виявили схожі результати.

"Ми не хочемо відлякувати людей від практики інтервального голодування, оскільки воно пов'язане з багатьма корисними ефектами – просто важливо знати, що воно може мати деякі непередбачувані наслідки", – каже старший автор дослідження і біолог стовбурових клітин Бінг Чжан з Університету Вестлейка в Китаї.

Дослідження показує, що періодичне голодування може покращити функцію стовбурових клітин крові, кишкової та м'язової тканин, а також їхню здатність до регенерації. Команда Чжана хотіла побачити, як голодування впливає на клітини шкіри й волосся. Дослідники змусили поголених мишей дотримуватися щоденного графіку харчування, який дозволяв лише вісім годин доступу до їжі, з 16 годинами голодування або альтернативного денного плану годування.

У мишей, які перебували на обох програмах інтервального голодування, шерсть відросла лише частково через 96 днів, тоді як у мишей з необмеженим доступом до їжі більша частина шерсті відросла через 30 днів – цей результат здивував дослідників.

Команда визначила, що голодування вибірково знищує активовані стовбурові клітини волосяних фолікулів (HFSC). Відростання шерсті залежить від активності цих клітин.

Періодичне голодування змушує організм використовувати накопичений жир як основне джерело енергії замість легкодоступного цукру з їжі. Жир вивільняє вільні жирні кислоти, спричиняючи пошкодження і навіть загибель клітин.

Нанесення вітаміну Е, антиоксиданту, що міститься в засобах для зростання волосся, двічі на день на шкіру спини мишей допомогло стовбуровим клітинам пережити голодування.

Стовбурові клітини шкіри не постраждали від періодичного голодування, і дослідники пояснюють це їхньою здатністю нейтралізувати шкідливі вільні радикали.

Дослідники спробували підтвердити свої висновки за допомогою невеликого клінічного дослідження, в якому взяли участь 49 здорових молодих людей – вони помітили, що голодування має більш м'який вплив на зростання волосся у людей.

У тих, хто голодував 18 годин на добу протягом 10 днів – екстремальний варіант дієти – середня швидкість зростання волосся була на 18% повільнішою порівняно з тими, хто не голодував. Для перевірки цього результату потрібні більш масштабні та тривалі дослідження.

"Людська популяція дуже неоднорідна, тому ефекти можуть бути різними для різних людей, – сказав Чжан. – Миші також мають дуже високу швидкість метаболізму порівнюючи з людьми, тому голодування і перемикання метаболізму мають більш серйозний вплив на мишачі стовбурові клітини волосяних фолікулів".

Дослідники планують співпрацювати з місцевими лікарнями, щоб вивчити, як голодування впливає на загоєння ран і регенерацію інших клітин, а також виявити речовини, які можуть сприяти зростанню волосся під час голодування.

Задовго до цього дослідження медичні експерти попереджали, що інтервальне голодування підходить не всім. Масштабне дослідження, проведене цього року, показало, що ті, хто обмежує приймання їжі до менш ніж восьми годин на день, мають більше шансів померти внаслідок серцево-судинних захворювань, ніж люди, які їдять у проміжку від 12 до 16 годин.

Нагадаємо, дієтологи назвали найгірший гарнір для вечері. Ця страва практично є чистим вуглеводом, який підвищує рівень цукру в крові, а після цього спричиняє різкий спад енергії.

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